Agencias

El Valencia se enfrentará en Mestalla como visitante al Tavernes de la Valldigna en la Copa del Rey

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El Valencia CF confirmó este jueves que el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente a la UE Tavernes de la Valldigna se disputará en el Estadio de Mestalla el próximo miércoles 28 de octubre (21.00 horas).

"El Valencia CF ha recibido la confirmación por parte de la Real Federación Española de Fútbol de que el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey se disputará en el Camp de Mestalla tras la petición de la UE Tavernes de la Valldigna", informó el club 'che'.

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El encuentro mantiene el horario previsto inicialmente, por lo que se jugará el próximo miércoles 28 de octubre (21.00), y el Valencia CF jugará como visitante en su estadio. "El club mantendrá este viernes una reunión con la UE Tavernes de la Valldigna para definir la operativa del encuentro y el reparto de las entradas", zanjó el comunicado.

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