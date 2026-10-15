Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 oct (10.00 GMT)

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Madrid, 15 oct (EFE).-

Saná .- Arabia Saudí hace frente a una presión sin precedentes de los rebeldes hutíes del Yemen, que están incrementando sus ataques contra instalaciones civiles y energéticas en respuesta a los bombardeos efectuados por la coalición militar liderada por Riad en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

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Bangkok.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó este jueves de que la guerra en Oriente Medio ha provocado el mayor 'shock' petrolero "en al menos cinco o seis décadas", con efectos "duraderos" en distintos sectores que impedirán a la región recuperar para 2030 la trayectoria económica previa al conflicto.

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Bangkok.-La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, aseguró que se trata de "una semana clave" para que "pueda seguir fluyendo el dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros donantes internacionales" a Ucrania, en medio del acuerdo de Estados Unidos (EE. UU.) con Rusia para suministrar diésel ruso a los mercados.

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Peshawar (Pakistán).- Al menos 22 niños murieron y otros 25 resultaron heridos este jueves al derrumbarse el techo de una escuela privada en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, donde los equipos de emergencia trabajaban para localizar a posibles víctimas atrapadas bajo los escombros.

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Banda Aceh (Indonesia).- Autoridades de Banda Aceh, Indonesia, han condenado a siete personas a recibir entre siete y 100 latigazos por violar la ley islámica al mantener relaciones fuera del matrimonio, adulteras, o entre personas del mismo sexo.

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Bangkok.- La presidenta del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Odile Renaud-Basso, ha hablado sobre la guerra en Ucrania durante el ciclo de conferencias de líderes del Grupo del Banco Mundial durante las Reuniones Anuales de 2026 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se hundió un 4,9 % este jueves lastrado por las empresas relacionadas con el sector de la inteligencia artificial y los temores a una nueva subida de los tipos en Estados Unidos, tras unos datos de inflación peores de lo esperado.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cerró este jueves con una caída del 7,57 % contagiado por la preocupación sobre el sector de la inteligencia artificial (IA) y las pérdidas de la víspera en Wall Street a causa de la elevada inflación en Estados Unidos.

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Manila.- Representantes de diversas comunidades indígenas participaron este jueves, junto a comerciantes, en la exposición Dayaw 2026 en Manila.

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Katmandú.- La tradicional fiesta hindú de Dashain en Nepal, la festividad más larga del país durante la que se sacrifican animales en honor a Durga, diosa del poder y la prosperidad, enfrenta este año escasez de animales debido al cierre de carreteras afectadas por los deslizamientos de tierra y las inundaciones.

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Sevilla (España).- El archivero de la Puebla de Cazalla (Sevilla), José Cabello Núñez (1962) ha reunido el mayor corpus documental sobre la vida de Cervantes de los últimos 70 años, al sumar, en los dos últimos años, otros 50 documentos de finales del XVI, relacionados directamente con su actividad y una nueva firma del autor del Quijote.

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Barcelona.- El logotipo GOLF WANG (GOLF), la marca de moda y universo creativo del músico y artista estadounidense Tyler, The Creator, presidirá la camiseta del próximo Clásico (25 de octubre), según ha anunciado el FC Barcelona mediante un comunicado.

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rmg/EFE

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