Un temporal causa inundaciones en varias islas griegas y obliga a evacuar a 800 personas

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Atenas, 14 oct (EFE).- Un temporal de lluvias torrenciales y fuertes vientos obligó este miércoles a evacuar un pueblo de 800 habitantes en la isla griega de Eubea y ha causado inundaciones, limitado el transporte marítimo y dejado zonas sin electricidad en varias islas del mar Egeo.

Una de las islas más afectadas es la de Eubea, situada a unos 70 kilómetros al norte de Atenas, donde las fuertes precipitaciones desbordaron el río Kireas, que inundó la principal carretera que conduce a la capital, Calcis.

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La zona más afectada es la de Eubea central, donde Protección Civil ha ordenado la evacuación del pueblo de Makrykapa, de 800 habitantes, debido al desbordamiento de un río que atraviesa la localidad.

En la área de Kiparisi, un pequeño puente se derrumbó debido a la fuerte corriente de un arroyo desbordado.

Las escuelas permanecieron cerradas este miércoles en la mayor parte de Eubea.

La situación es extremadamente difícil también en la isla de Skiathos, de unos 6.000 habitantes, situada en el archipiélago de las Espóradas, en el Egeo occidental.

La fuerza del agua arrastró vehículos, inundó varias viviendas, mientras que los vientos racheados han provocado la caída de árboles en diversas partes de la isla.

En ciertas zonas tanto de Skiathos como de la cercana isla de Skopelos se están registrando cortes de electricidad.

Inundaciones se registran también en la isla de Rodas, en el archipiélago del Dodecaneso, en el Egeo oriental, así como en algunas de las islas Cícladas, en el Egeo central.

En todas las islas de estos dos archipiélagos, todas las escuelas y guarderías permanecieron cerradas este miércoles.

Mientras, los fuertes vientos han provocado además problemas en el transporte marítimo, ya que se ha prohibido el desembarco de todos los barcos de pasajeros de los puertos de Lavrio y El Pireo, el más grande del país, en la región capitalina de Ática.

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Según los pronósticos, a partir del mediodía de mañana, jueves, los fenómenos amainarán, pero se espera una nueva ronda de fuertes precipitaciones a partir del viernes, que durarán al menos unas 24 horas, hasta el sábado.EFE