Meloni ve "muy arriesgado" el acuerdo entre Trump y Putin sobre el combustible porque "legitima a Moscú"

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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado este miércoles su malestar en relación al acuerdo sobre combustible anunciado el pasado viernes por los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin; un pacto firmado por motivos erróneos y que abre de nuevo el mercado internacional al combustible ruso en un acto que parece "legitimar" a Moscú, el enemigo de Ucrania.

Meloni ha interpretado que Trump no tiene razón cuando esgrime que el acuerdo con Putin era necesario para bajar los precios del combustible porque "su alza se debe principalmente a la guerra de Irán, no al conflicto en Ucrania". En términos generales, "es una decisión muy arriesgada, con un resultado incierto y riesgos evidentes: legitimar a Moscú mientras sus bombas siguen cayendo sobre ciudades ucranianas".

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Con la firma del acuerdo, Rusia no solo recibe "nuevos ingresos para financiar la guerra" sino que "debilita implícitamente la presión de las sanciones" que pesan sobre el Kremlin y "contradicen lo que los Estados occidentales, incluidos los Estados Unidos, han hecho hasta ahora para presionar a Putin a la mesa de negociaciones".

Meloni, cuya mayoría en el Senado ha presentado poco después una resolución en la que declara su respaldo total a una solución diplomática para Ucrania, ha subrayado que declarar el respaldo hacia Ucrania "no es una alternativa a la paz, sino lo que la posibilita".

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"Porque si el agresor puede aspirar a la rendición de su adversario, ¿qué necesidad tiene de negociar? Si Ucrania dejara de defenderse mañana, como muchos esperan y proponen, no tendríamos paz. Estaríamos hablando de la ocupación de una nación europea y del retorno del imperialismo de estilo soviético que Europa vivió durante medio siglo", ha añadido.

Meloni ha terminado subrayando lo delicado del momento actual, en el que percibe que "las provocaciones de Moscú se multiplican para obtener una reacción". La jefa del Gobierno italiano ha acusado a Putin de "debe desviar la atención del conflicto y buscar un nuevo enemigo, que podría ser Europa". En este contexto, la primera ministra italiana ha pedido que "nadie dé ninguna ventaja a Putin" antes de hacer un llamamiento a la calma.

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