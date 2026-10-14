Lula denunciará ante los observadores las fallas de Meta que podrían favorecer a Bolsonaro

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Río de Janeiro, 14 oct (EFE).- La campaña de Luiz Inácio Lula da Silva informó este miércoles que denunciará ante las misiones de observación electoral una serie de supuestas fallas de Meta que podrían favorecer a Flávio Bolsonaro, rival del mandatario brasileño para las elecciones presidenciales en Brasil.

La denuncia será presentada este jueves en Brasilia a los siete observadores electorales acreditados para la segunda vuelta, entre los cuales figuran la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Parlamento del Mercosur.

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Asimismo, la coalición también ha denunciado el caso al Tribunal Superior Electoral y lo remitirá a organismos internacionales dedicados a la defensa de la libertad de expresión y la democracia.

Según la coalición, una sucesión de problemas "no explicados por la empresa, genera una fuerte sospecha de que el accionar de Meta constituye un intento de interferencia en el proceso electoral brasileño, en beneficio de la candidatura de Flávio Bolsonaro".

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Meta es propietaria de las redes sociales Instagram, Facebook y Threads, además de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Entre las fallas denunciadas figuran interrupciones del servicio de anuncios, caídas en el recuento de visualizaciones de publicaciones favorables a Lula, bloqueos temporales de la promoción de contenidos en Instagram y diferencias de tratamiento en las herramientas de inteligencia artificial y de búsqueda de WhatsApp.

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La coalición afirma que el candidato de la ultraderecha obtiene casi el triple de interacciones en las redes sociales pese a tener un 17 % menos de seguidores que el presidente.

Asimismo señala que Meta ha atribuido los problemas a fallas técnicas que habrían afectado a otros anunciantes y mercados, pero no ha presentado pruebas suficientes ni ha demostrado que otros candidatos brasileños hayan sufrido los mismos inconvenientes.

La campaña habilitó hace tres días una herramienta para recibir denuncias de supuesta censura digital que ya ha reunido más de 2.700 reportes, la mayoría relacionados con Instagram.

Ese material, junto con informes de organizaciones de la sociedad civil, será remitido a los observadores internacionales.

La campaña de Lula enmarca su denuncia en la disputa política por la difusión de contenidos en las redes sociales.

Según la coalición, el equipo de Flávio Bolsonaro ha recurrido a la Justicia Electoral para intentar limitar publicaciones digitales del líder progresista y sus simpatizantes. EFE