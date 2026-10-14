Los camaroneros piden transparencia ante la "gravedad" de la crisis energética en Ecuador

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 14 oct (EFE).- La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) de Ecuador pidió este miércoles transparencia ante la "gravedad de la crisis energética que atraviesa el país", ya que el sector está acercándose a una "situación crítica" por cortes de energía de hasta 72 horas semanales, y alertó de próximas desconexiones de hasta una semana.

"La ampliación de los cortes y la incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio ponen en riesgo la supervivencia de organismos vivos, la conservación del producto y la continuidad de empresas que sostienen empleo y exportaciones", señaló la CNA en un comunicado.

PUBLICIDAD

Señaló que existe la "urgencia de transparentar la gravedad de la crisis energética que atraviesa nuevamente el país" ya que para las empresas que no cuentan con generación propia, una semana sin conexión eléctrica "equivale a la paralización total de sus operaciones".

El Gobierno no se ha pronunciado sobre estas desconexiones de una semana, pese al pedido de los medios de comunicación.

El gremio señaló que la cadena camaronera requiere "energía las 24 horas del día, los siete días de la semana".

El gremio recordó que los apagones para empresas de alto y medio voltaje han escalado de 24 a 48 y luego a 72 horas semanales, y aseguró que existe una "notificación de desconexión para usuarios de media tensión" desde este miércoles, con reconexión a partir de las 06:00 hora local (11:00 GMT) del 21 de octubre.

PUBLICIDAD

El camarón (langostino) se consolidó entre enero y julio como el principal producto de exportación, de acuerdo al Banco Central del Ecuador.

La alerta del gremio camaronero fue emitida horas después de que el presidente del país, Daniel Noboa, anunciara que el sábado se realizarán "mantenimientos en las redes de transmisión y en las distribuidoras" de energía que, dijo, le permitirán al país prepararse "para los peores meses del fenómeno de El Niño".

PUBLICIDAD

Además, se suma a los reportes de ciudadanos sobre cortes de energía de varias horas que se han producido en algunas zonas del país en los últimos días.

El Ministerio de Ambiente y Energía anunció el pasado viernes que había dispuesto la desconexión del suministro eléctrico a las industrias de Alto Voltaje 1 y determinados usuarios industriales de media tensión, una medida que catalogó como "temporal".

Según la cartera de Estado, estos cortes se producen para evitar que se reduzca el nivel del agua de los embalses que alimentan las principales hidroeléctricas, y que no haya apagones en los hogares, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando hubo racionamientos de varias horas todos los días.

PUBLICIDAD

El agua del embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador y el principal para el sistema energético del país, alcanzó este miércoles los 2.125 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de su nivel crítico, que es 2.115, mientras que su nivel más bajo es de 2.098 metros sobre el nivel del mar. EFE