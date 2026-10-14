La oposición en Pakistán denuncia 5 heridos por disparos tras la declaración de emergencia

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Islamabad, 14 oct (EFE).- Al menos cinco miembros del partido opositor Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI) resultaron heridos en enfrentamientos con la Policía el martes, informó el partido este miércoles, tras la suspensión del Gobierno regional en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP).

"La Policía abrió fuego directo contra los manifestantes, dejando cinco trabajadores del PTI heridos", declaró el partido del ex primer ministro Imran Khan en un comunicado.

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Los disturbios ocurrieron después de que el domingo el presidente del país, Asif Zardari, ordenara la declaración de emergencia en la región y desplegara al Ejército ante una marcha masiva contra el Gobierno central.

Vídeos compartidos por el PTI en X mostraron a varias personas sangrando, con disparos audibles de fondo. Los vídeos no pudieron ser verificados de manera independiente.

Un colaborador de Khan, Zulfikar Bukhari, calificó la emergencia y el mandato del gobernador en KP como un golpe de Estado y advirtió de que podría extenderse.

La Policía de Peshawar declaró haber arrestado a 50 "elementos perturbadores" y aseguró que la situación en Bara estaba "completamente bajo control y ningún personal policial ha sido secuestrado".

Las autoridades destituyeron y arrestaron el domingo al jefe de Gobierno de KP, Sohail Afridi, estrecho colaborador de Khan, y a otros líderes del partido.

El epicentro de la violencia ocurrió en Bara Bazaar, lugar de nacimiento de Afridi. La policía disparó gases lacrimógenos y munición real contra los manifestantes, según informó un portavoz del partido de Khan.

Islamabad acusa al Gobierno provincial opositor de no haber logrado combatir la militancia en la provincia, que limita con Afganistán, y financiar la marcha contra el Gobierno de Shehbaz Sharif.

La marcha partió el 4 de octubre desde el distrito de Lakki Marwat, en el sur de KP, exigiendo la liberación de prisión de Khan, quien permanece encarcelado desde agosto de 2023.

La provincia mantiene una suspensión en los servicios de internet desde el domingo que continuaba este miércoles.

El PTI rechaza las acusaciones de negligencia en la lucha antiterrorista y acusa al Ejecutivo de arrebatarles su autonomía.

Khan, todavía muy popular en el país, afronta numerosos procesos judiciales que considera políticamente motivados. EFE