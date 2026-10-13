Sanciones de UE pueden obstaculizar acuerdo de diésel entre Rusia y EEUU, según el Kremlin

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Moscú, 13 oct (EFE).- Las recientes sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea (UE) debido a la guerra en Ucrania pueden obstaculizar el acuerdo de diésel alcanzado el pasado viernes entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, admitió hoy el Kremlin.

"Sin lugar a dudas esto puede obstaculizar" el cumplimiento del acuerdo, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

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Señaló que "el tema del cinismo europeo, lo cual fue observado por (el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott) Bessent, es ampliamente debatido por los medios internacionales".

"Se trata de que los países europeos, naturalmente, al igual que el resto de los países del mundo, son compradores activos del petróleo y los hidrocarburos rusos", explicó.

Este lunes los ministros de Exteriores de la UE aprobaron formalmente el mayor paquete de sanciones selectivas hasta ahora, que incluye a cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso.

El Consejo de la UE detalló en un comunicado que la medida responde a "la agresión continuada y cada vez más intensa de Rusia contra Ucrania, y en particular a su reciente y brutal campaña militar dirigida deliberadamente contra infraestructuras civiles y que está causando un grave sufrimiento a la población civil".

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Estas nuevas sanciones fueron aprobadas apenas tres días después de que Putin y Trump acordaran que Rusia suministrará combustible diésel a los mercados estadounidenses y mundial, lo que fue duramente criticado por Kiev y Bruselas.

Según el mandatario estadounidense, Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", escribió el mandatario en su red Truth Social.

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Trump añadió que "además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará posteriormente —en un breve plazo— 3.000.000 de toneladas de combustible diésel".

El presidente vinculó este anuncio a la guerra en Irán y aseguró que gracias a al control total del estrecho de Ormuz y "a este gran anuncio sobre la energía rusa, los precios del diésel para los estadounidenses —y, de hecho, para todo el mundo— bajarán drásticamente y a gran velocidad".

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Según los expertos ucranianos, Trump quiere utilizar al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, como "chivo expiatorio" de cara a las elecciones del 3 de noviembre, aunque son muchos los analistas que consideran que el auténtico causante del alza de los precios del combustible a nivel mundial es la guerra en Irán.

A su vez, la prensa rusa considera que el acuerdo de suministro de diésel ruso anunciado el viernes por Trump tras una conversación telefónica con Putin, en realidad, sólo beneficia política y económicamente a Moscú, ya que es una gota en el océano de las necesidades de los estadounidenses y también tendrá un impacto menor en los mercados internacionales.EFE

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