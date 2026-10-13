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Merz dice que una jornada de trabajo de 12 horas no necesariamente significa explotación

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Berlín, 13 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este martes que una jornada laboral de 12 horas no representa necesariamente explotación de los trabajadores y puso como ejemplo el modelo de una empresa finlandesa que tiene una fábrica en el este de Alemania.

Merz hizo esas apreciaciones durante el congreso de la patronal de Alemania (BDA) al responder una pregunta acerca de las perspectivas de que el Gobierno saque adelante los planes para flexibilizar la jornada laboral.

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"Hemos llegado a un acuerdo en la coalición. Y esto es, de hecho, algo que ya se esperaba desde hace tiempo. Creo que también podemos implementarlo con relativa rapidez", dijo.

El acuerdo defiende la implantación de una jornada laboral semanal, que sustituiría la normativa actual, según la cual la jornada laboral diaria máxima es, por regla general, de ocho horas.

Merz puso de ejemplo a una empresa que produce sustitutos de plástico a partir de madera en el este de Alemania y que, en lugar de tener tres turnos de ocho horas diarios, tiene dos turnos de 12 horas cada uno.

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"Un turno es de 12 horas. Me quedé completamente sorprendido. Me dijeron: Para nosotros es un modelo de trabajo estupendo. Hacemos tres (turnos) a la semana y ya está. Tenemos un horario de trabajo buenísimo aquí, tenemos mucho tiempo para las familias, es una distribución fantástica", contó Merz

"Todo con la aprobación del comité de empresa, todo hecho correctamente. Esto demuestra que trabajar más de 8 horas no es explotación, sino que puede ser una buena oportunidad para las empresas, y también para lo empleados de organizar sus jornadas laborales de forma más flexible. Deberíamos hacerlo", agregó. EFE

(foto)(vídeo)

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