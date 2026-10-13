La Casa Blanca lanza una web para homenajear a Cristóbal Colón, "el héroe americano original"

Guardar

La Casa Blanca ha lanzado una nueva página web para conmemorar la figura de Cristóbal Colón en el marco del Día de Colón, celebrado el 11 de octubre, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, recuperara el 2025 la celebración única de esta festividad, después de que durante el mandato de Joe Biden coincidiera con el Día de los Pueblos Indígenas.

"El héroe americano original, un gigante de la civilización occidental, y uno de los hombres más valientes y visionarios que caminaron sobre la paz de la tierra", afirma Trump en un mensaje incluido en la web, que contiene fotografías y gráficos generados por Inteligencia Artificial para narrar la vida de Colón.

PUBLICIDAD

Asimismo, la Casa Blanca ha subrayado en un mensaje en redes sociales que "Cristóbal Colón fue un héroe", junto con el enlace de la citada página web. "Naveguen. El Día de Colón ha vuelto", ha apuntado, en referencia a la decisión de Trump de recuperar la festividad tras la modificación introducida por Biden, del Partido Demócrata.

La página web incluye datos relevantes sobre la vida de Colón y una infografía sobre la ruta seguida por su expedición hasta la llegada el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guanahaní, posteriormente rebautizada como San Salvador y actualmente parte del archipiélago de Bahamas.

PUBLICIDAD

El propio Trump emitió el domingo un mensaje de felicitación por el Día de Colón, especialmente a la "comunidad italoamericana" por lo que se vio "obligada a sufrir" cuando, especialmente en años anteriores, activistas antirracistas, indigenistas y otros movimientos anticoloniales derribaron o dañaron en actos de protesta monumentos en honor a Colón y otras figuras históricas.

El magnate republicano anunció en 2025 la "recuperación" del 'Columbus Day' --que se celebra a nivel federal en Estados Unidos desde 1971-- tras una oleada de protestas que incluyeron la vandalización de monumentos a figuras relacionadas con la colonización de América y con la fundación e historia esclavista de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Biden, predecesor de Trump en la Casa Blanca, no derogó el Día de Colón, aunque impulsó la celebración del Día de los Pueblos Indígenas en esa misma jornada. En anteriores ocasiones, el líder republicano se ha declarado defensor del "modo de vida americano que comenzó con Cristóbal Colón".