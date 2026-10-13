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Kim inaugura un nuevo museo armamentístico y reivindica las capacidades nucleares de Corea del Norte

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El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha inaugurado este martes un museo armamentístico, una visita con la que ha reivindicado las capacidades nucleares del país y ha prometido seguir adelante con su política para incrementar y reforzar el arsenal de Corea del Norte.

Kim ha insistido en lograr un "cambio importante" y ha descrito el museo como un "tesoro nacional, que muestra de manera intensa e intuitiva cómo se defienden la dignidad y la seguridad de Corea del Norte y la felicidad de su pueblo, y cómo se logra la paz".

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Además, ha insistido en que el "poderoso armamento se desarrollará y perfeccionará de cara al futuro". "La escala y el contenido del museo se ampliarán y enriquecerán aún más", ha recalcado.

El Museo de la Revolución de la Defensa Nacional presenta misiles nucleares, drones y otro tipo de armamento, si bien se desconoce su tamaño y su ubicación exacta. Las fotografías tomadas por la agencia estatal de noticias KCNA muestran armas expuestas en salas similares a túneles.

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En ellas se observa, asimismo, una sala repleta de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) entre los que se encuentran tanto modelos más recientes de combustible sólido --como el Hwasong-20-- como aquellos de combustible líquido --como el Hwasong-17--.

Otras salas albergaban misiles balísticos lanzados desde submarinos, grandes drones de combate y reconocimiento, pequeños drones suicidas, misiles de crucero, misiles tierra-aire, sistemas navales, tanques, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) y armas ligeras, como lanzacohetes y fusiles.

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