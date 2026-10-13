Dombrovskis defiende la diversificación comercial de la UE ante tensiones geopolíticas

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Bangkok, 13 oct (EFE).- El comisario de Economía de la Unión Europea (UE), Valdis Dombrovskis, defendió este martes en Bangkok los avances en la diversificación comercial del bloque en medio de la tensión geopolítica mundial y los aranceles de Estados Unidos.

"Los aranceles de Estados Unidos ayudaron, en cierto modo, a centrar la atención tanto de la UE como de nuestros países socios en la necesidad de avanzar en los acuerdos comerciales", apuntó Dombrovskis durante una charla con la prensa en el Club de Corresponsales de Bangkok, en paralelo a la Reunión Anual del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El político letón, quien ejerció como comisario de Comercio entre 2020 y 2024, resaltó los acuerdos de libre comercio alcanzados este año entre el bloque europeo y naciones como Australia, India e Indonesia, y los avances con otros socios como Filipinas, Tailandia o Malasia, entre otros.

Estos acuerdos ayudan a la UE a "reducir su dependencia del mercado estadounidense", después de que Bruselas pactara con Washington en julio de 2025 un arancel del 15 % a raíz de las medidas proteccionistas impulsadas por el presidente, Donald Trump.

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El europeo calificó de "preocupantes" los aranceles de Trump, mientras que sobre China, país con el que la UE pactó la semana pasada una reducción de aranceles a varios productos, dijo que "sigue siendo un socio difícil con el que trabajar", sin elaborar su respuesta.

Estos pactos comerciales de la UE con sus socios son "especialmente importantes en estos tiempos de turbulencia y de rivalidad entre grandes potencias", subrayó Dombrovskis.

Para el comisario de Economía, esta "diversificación comercial" es clave para la "resiliencia económica" del bloque y sirve como respuesta a la "fragmentación económica mundial y proliferación de barreras comerciales", en medio de una situación geopolítica más "compleja y conflictiva", incluida la guerra en Ucrania.

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El representante de la UE reiteró el apoyo financiero del bloque a Kiev y su rechazo a la "guerra brutal e ilegal" iniciada por Rusia en 2022 y que continúa con ataques de Moscú contra civiles e infraestructura civil.

Sobre las reuniones del FMI y el BM en la capital tailandesa, Dombrovskis señaló que se abordará "la colaboración con socios internacionales para que aumenten sus contribuciones financieras a Ucrania".

Entre otros temas en la agenda del europeo en Bangkok, que avanzó durante la charla, estarán los desequilibrios económicos globales, la reforma de entidades internacionales que regulan el comercio, así como las cuestiones de protección en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). EFE

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(foto)(vídeo)