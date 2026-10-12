Una delegación rusa visita Corea del Norte para abordar la cooperación durante desastres

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Tokio, 12 oct (EFE).- Una delegación rusa encabezada por el ministro para Situaciones de Emergencia, Aleksandr Kurenkov, llegó a Corea del Norte para tratar la cooperación durante desastres, afirmó este lunes la agencia estatal norcoreana KCNA, en medio de un refuerzo de los vínculos bilaterales.

La delegación aterrizó en Pionyang el domingo, según KCNA, y fue recibida por el ministro de Prevención de Desastres norcoreano, Kim Chol-nam.

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Según un comunicado del Ministerio ruso para la Defensa Civil, Emergencias y Desastres Naturales, durante la visita de dos días Kurenkov y su homólogo norcoreano "abordarán áreas prometedoras de cooperación en prevención y respuesta ante emergencias y acordarán un plan de actividades conjuntas hasta 2029".

La visita de esta delegación rusa sigue a otra similar en julio de 2025, precisó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, así como a la firma entre Moscú y Pionyang de un acuerdo sobre formación de especialistas y cooperación científica y técnica el pasado diciembre.

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Corea del Norte y Rusia han fortalecido sus lazos en diversos ámbitos desde 2024, tras la firma de un acuerdo entre sus líderes que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión. A finales del pasado septiembre, las autoridades rusas revelaron haber invitado a visitar el país al líder norcoreano, Kim Jong-un.

En paralelo a este refuerzo de los vínculos bilaterales, Seúl estima que Pionyang ha desplegado unos 15.000 soldados y más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania, y proporcionado armamento y equipamiento militar, a cambio de apoyo económico y transferencia de tecnología de defensa al país asiático. EFE

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