Seis zonas, cuatro mares: claves de las maniobras de China tras el Día Nacional taiwanés

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Taipéi/Pekín, 12 oct (EFE).- China comenzó este lunes una serie de ejercicios militares, la mayoría con fuego real, frente a sus propias costas, un día después de que Pekín acusara al presidente taiwanés, Lai Ching-te, de "buscar la independencia por la fuerza" tras su discurso con motivo del Día Nacional de la isla.

Las maniobras tienen lugar en seis zonas del litoral chino: dos en el mar de China Meridional, una en el de China Oriental y, más al norte, dos en el mar Amarillo y una en el de Bohai.

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Estas son las cuatro claves de estos ejercicios:

Desde el pasado jueves, la Administración de Seguridad Marítima de China (MSA) ha emitido al menos seis avisos a la navegación por maniobras militares que se desarrollarán de forma intermitente hasta el 20 de octubre en distintos puntos de las costas chinas, desde la isla meridional de Hainan hasta la provincia norteña de Hebei.

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Los ejercicios más cercanos a Taiwán tendrán lugar entre el 13 y el 15 de octubre, en franjas de una a dos horas, en un área marítima frente a la provincia oriental de Zhejiang, a unos 280 kilómetros al norte de la isla.

Todas las zonas delimitadas por la MSA son pequeñas y están muy próximas a tierra: la mayor de ellas, en el mar de Bohai, abarca unos 2.200 kilómetros cuadrados, y la más reducida, frente al sur de Hainan, apenas 20.

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Por el momento, China no ha enmarcado ninguna de estas maniobras en una operación militar concreta, y este tipo de avisos a la navegación suele responder a entrenamientos rutinarios del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino).

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias CNA, el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, afirmó este lunes que las Fuerzas Armadas de la isla "vigilan de cerca" los ejercicios chinos, que, según su evaluación preliminar, corresponden a prácticas de tiro de unidades de artillería y otras fuerzas.

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"El EPL no deja de realizar ejercicios que suponen una amenaza militar y generan inestabilidad en el Indopacífico, y merecen la condena de todos", aseguró Koo, quien subrayó que las fuerzas isleñas seguirán atentas a los movimientos chinos "bajo el principio de sobrestimar al adversario".

El Ejército taiwanés ya tenía previsto realizar, entre el 14 y el 23 de octubre, unas maniobras en el norte de la isla, donde dos brigadas mecanizadas simularán ejercicios de "defensa prolongada" ante un hipotético ataque de China.

La Administración Marítima y Portuaria de Taiwán, por su parte, indicó que es poco probable que los ejercicios chinos tengan algún impacto en los buques que operan cerca de Taiwán, de acuerdo a CNA.

El organismo agregó que, por el momento, las actividades de entrada y salida de puertos comerciales se desarrollan con normalidad.

Si bien el Ejército chino no ha vinculado estas maniobras con Taiwán, su inicio tiene lugar dos días después de la celebración, el pasado 10 de octubre, del Día Nacional de la isla, cuando el presidente taiwanés, Lai Ching-te, pronunció un discurso en el que defendió el aumento del gasto militar de Taipéi para evitar un conflicto con Pekín.

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El mandatario, que según algunos analistas moderó el tono de su discurso respecto a años anteriores, también aseguró que Taiwán "no renunciará a su libertad" y que, aunque está abierto a los intercambios, tampoco aceptará su "subordinación".

En unas declaraciones difundidas el domingo, el portavoz del Ministerio chino de Defensa Chen Xi acusó al líder isleño de "aferrarse obstinadamente" a su "postura independentista" y de "incitar a la confrontación" entre ambos lados del estrecho, con la intención de "buscar la independencia por la fuerza".

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"El Ejército Popular de Liberación realiza de forma habitual actividades de entrenamiento alrededor de la isla de Taiwán precisamente para disuadir las acciones temerarias de los independentistas y los intentos de injerencia extranjera (...). Es algo perfectamente legítimo e irreprochable", argumentó el vocero.

Esta no sería la primera ocasión en que Pekín responde con maniobras militares al discurso de Lai por el Día Nacional: el 14 de octubre de 2024, China lanzó unos ejercicios a gran escala en los alrededores de Taiwán y sus islas periféricas, denominados 'Joint Sword-2024B', en los que empleó un récord de 153 aeronaves de guerra. EFE

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(foto) (vídeo)