Agencias

Ucrania informa de ataque ruso a un objetivo energético tras el anuncio de tregua de Trump

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Kiev, 12 oct (EFE).- Rusia atacó anoche infraestructura energética en la región de Zhitómir del norte de Ucrania, según denunció el jefe de la Administración Militar de la zona, Vitali Buchenko.

El ataque se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un supuesto acuerdo de tregua con Moscú y Kiev para que ambas partes se abstuvieran de atacar sus respectivas infraestructuras energéticas, a la que el presidente Volodímir Zelenski se mostró dispuesto a sumarse pese a no haber sido informado de ningún compromiso en este sentido.

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Zelenski ya dijo en su discurso a la nación de anoche, grabado horas después del anuncio de Trump, que Rusia había atacado una central eléctrica en la región de Járkov del noreste de Ucrania. EFE

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