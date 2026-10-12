Agencias

Kallas dice que aún no han visto que Rusia respete el alto el fuego energético en Ucrania

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Luxemburgo, 12 oct (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, celebró este lunes el alto el fuego para el sector energético entre Ucrania y Rusia, pero recalcó que aún no han visto que Moscú lo respete.

"Acogemos con satisfacción el alto el fuego en el sector energético mientras se mantenga, aunque aún no hemos visto que Rusia también lo respete", indicó Kallas ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores.

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Agregó que le gustaría que el alto el fuego incluyera además "que no se matara a nadie". EFE

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