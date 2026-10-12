'The Social Reckoning' fracasa en una taquilla en la que triunfa 'Other Mommy'

Guardar

Redacción Internacional, 12 oct (EFE).- 'The Social Reckoning' ('El precio de la red') no ha cumplido con las expectativas de sus creadores y apenas ha recaudado 5,5 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno y ha sido superada por 'Other Mommy' ('La otra madre'), que ha alcanzado 27,5, según la web Box Office Mojo.

La continuación del film 'The Social Network' ('La red social') a cargo del director Aaron Sorkin ha sufrido un duro revés en taquilla al lograr un discreto quinto puesto entre las de más recaudación.

PUBLICIDAD

Mientras, 'Other Mommy' ('La otra madre') dominó el pasado fin semana tras su estreno en 3.200 salas de Estados Unidos y Canadá pese a las malas críticas recibidas por medios especializados.

Este filme del director Rob Savage superó las previsiones del estudio —que estimaba una recaudación inicial de 20 millones de dólares para este proyecto de 19 millones de presupuesto— y cuenta con Jessica Chastain en el papel de una entidad siniestra que aparece en el armario de una niña.

PUBLICIDAD

En segundo lugar entre los más taquilleros continua 'Verity' ('Verity. La sombra de un engaño') que ha sumado este fin de semana otros 11,4 millones de dólares recaudados en 3.572 salas, lo que supone una fuerte caída del 64 % respecto a su fin de semana de estreno.

Este thriller psicológico, protagonizado por Anne Hathaway y Dakota Johnson, representa un éxito para Amazon MGM, ya que ha recaudado 53 millones de dólares en Norteamérica y 113 millones a nivel mundial hasta la fecha, frente a un presupuesto de 40 millones, según los medios especializados.

PUBLICIDAD

'Resident Evil' descendió al tercer lugar con 8,3 millones de dólares en su cuarto fin de semana. Hasta ahora, la nueva versión del videojuego ha generado unos sólidos 138,5 millones de dólares en el mercado nacional y 300 millones a nivel global, con un presupuesto de 75 millones.

'Heart of the Beast' ('En el corazón de la bestia'), un thriller de supervivencia ambientado en plena naturaleza sobre un hombre que sobrevive a un accidente aéreo junto a su perro, ocupó el cuarto puesto con 7,1 millones de dólares en 3.365 salas durante su tercera semana en cartelera.

PUBLICIDAD

La película ha recaudado 49,6 millones de dólares en Norteamérica y 131,3 millones en todo el mundo. Aunque se ha mantenido estable, necesitará seguir cosechando buenos resultados en los cines para justificar su presupuesto de producción de 82 millones de dólares. EFE