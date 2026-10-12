Hansi Flick repite convocatoria para el partido del Barça contra el Galatasaray

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(corrige lead: el partido contra Getafe fue el sábado)

Barcelona (España), 12 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona Hansi Flick ha convocado para el partido de este martes contra el Galatasaray en la segunda jornada de la Liga de Campeones a los mismos 22 jugadores que el pasado sábado ganaron al Getafe (3-0) en el Spotify Camp Nou en LaLiga EA Sports.

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El preparador germano todavía no podrá contar con el delantero Raphael Dias 'Raphinha', el centrocampista Frenkie de Jong y el lesionado de larga duración Roony Bardghji.

La convocatoria del Barcelona está formada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Livakovic; los defensas Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Kounde y Eric; los centrocampistas Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo y Bernal; y los delanteros Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.

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La expedición azulgrana volará este lunes a Estambul, donde esta tarde Flick y el defensa Pau Cubarsí comparecerán en rueda de prensa (16.45 CET) antes de ejercitarse en el escenario del partido, el estadio Ali Sami Yen. EFE