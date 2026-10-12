Seleccionadora de EE.UU. pide a su equipo que ante España salga 100 % enfocado

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Washington, 12 oct (EFE).- La seleccionadora femenina de Estados Unidos, Emma Hayes, pidió este lunes a sus jugadoras salir con la máxima concentración desde el minuto uno en el partido amistoso del martes ante España, con la idea de no fallar en los detalles ni repetir los errores cometidos por su equipo en la derrota 0-2 que encajó el sábado anterior ante 'La Roja'.

"Debemos ajustar esos detalles, porque, en realidad, ellas no generaron muchas ocasiones, ¿cierto? Creo que si defendemos mejor en esos momentos, nos situaremos en una posición más sólida", explicó Hayes, quien recordó que su equipo concedió en el encuentro anterior los dos tantos en los primeros 14 minutos y no pudo anotar después pese a generar más situaciones de peligro.

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"Nos llevó prácticamente 45 minutos entrar en ritmo", señaló este lunes durante la rueda de prensa concedida en el estadio Subaru Park de Chester, Pensilvania, donde el martes volverán a verse las caras españolas y estadounidenses.

La preparadora consideró que uno de los aspectos que pesan en la pequeña brecha que según ella existe actualmente entre ambas selecciones reside en el acierto de cara a puerta.

"España y Estados Unidos están prácticamente al mismo nivel. Pero quizá sea la confianza que les da ser campeonas del mundo. Hay una gran eficacia en su forma de jugar en ese aspecto", dijo Hayes, que también recordó que en su plantel, donde hay bajas importantes en defensa y donde muchas de sus delanteras llevan tiempo sin jugar juntas, muchas jugadoras "aún se están acoplando de nuevo".

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"Uno espera que todo salga perfecto, pero la realidad es que el primer partido (de la ventana) suele ser algo trabado", dictaminó la exentrenadora del Chelsea, que recordó que en fechas FIFA recientes sus pupilas han cuajado mejores actuaciones en los segundas o terceros encuentros de cada ventana.

Al ser preguntada por el rendimiento de la máxima anotadora de la liga doméstica, Ashley Sanchez (20 goles esta temporada con North Carolina Courage), Hayes puntualizó que está muy contenta con su trabajo en la concentración, pero recordó que su rol en la selección requiere que también haga trabajo de repliegue en las transiciones defensivas, a diferencia del libreto táctico que sigue en su actual club.

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España y Estados Unidos ocupan los puestos 1 y 2 en la clasificación femenina de la FIFA y son dos de las grandes favoritas para ganar el Mundial de Brasil en 2027. EFE