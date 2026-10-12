Renfe prevé que todos los trenes afectados por el incendio comiencen a circular a las 23.00 de este lunes

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La circulación entre Madrid y Barcelona ha comenzado a recuperarse y Renfe prevé que todos los trenes detenidos empiecen a circular a las 23.00 horas de este lunes después de que un incendio en la cabina de cola de un AVE a la altura de Ricla (Zaragoza) que realizaba el trayecto Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes-Figueres haya interrumpido el tráfico durante la tarde.

La incidencia ha afectado a un total de "33 trenes", "18 de los cuales no han podido salir de su estación de origen" y "14 han quedado detenidos en estaciones". Asimismo, se han visto perjudicados "12.979 viajeros", según ha informado Renfe en un comunicado.

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Renfe ha asegurado que desconoce por ahora las causas que han originado el fuego y que "ha iniciado ya un proceso de investigación para esclarecer los hechos". También ha pedido disculpas "a todos los pasajeros afectados" y ha incidido en garantizar "la seguridad del transporte ferroviario".

Tras detectarse el problema, alrededor de las 16:05 horas de este lunes y siguiendo los protocolos de seguridad, los 283 pasajeros que viajaban a bordo fueron evacuados del convoy sin que hubiese ningún herido.

Los bomberos dieron por extinguido el incendio a media tarde tras la intervención de los servicios de emergencia. A partir de se momento, y "una vez comprobado el estado de las infraestructuras", "Adif ha iniciado el restablecimiento paulatino de la circulación".

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