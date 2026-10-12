Mueren tres personas de una misma familia en ataque ruso con munición de racimo en Donetsk

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Kiev, 12 oct (EFE).- Tres personas de una misma familia, entre ellos una adolescente de 13 años, murieron este lunes en un ataque ruso con munición de racimo contra el pueblo de Cherkaske, de la región oriental de Donetsk, informó el gobernador militar de la región, Vadim Filashkin.

Según Filashkin, los rusos llevaron a cabo este ataque con un lanzacohetes Smerch de fabricación soviética.

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La munición de racimo impactó en la casa en la que vivían las víctimas.

"El ataque acabó con la vida de toda la familia", dijo el gobernador militar de Donetsk.

"Atacar una construcción residencial con munición de racimo es buscar deliberadamente causar el mayor daño posible a civiles", denunció el gobernador, que urgió a los residentes de Cherkaske y de otras zonas adyacentes al frente a abandonar cuanto antes la zona.

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El pueblo de Cherkaske está situado cerca de Kramatorsk, que es junto a Sloviansk uno de los dos grandes feudos urbanos que Ucrania conserva en Donetsk.

Un ataque ruso con una bomba aérea contra una parada de autobús de Kramatorsk mató el pasado jueves a treinta personas en esta ciudad cercana al frente. EFE