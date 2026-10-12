Muere adolescente israelí en explosión junto al Líbano, atribuida a artefacto sin detonar

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Jerusalén, 12 oct (EFE).- Un adolescente israelí de 15 años murió por la explosión de un artefacto sin detonar mientras hacía senderismo con su colegio por una zona del norte de Israel cercana a la frontera con el Líbano, informó este lunes el servicio de emergencias israelí Hatzalah Unido.

De acuerdo a este servicio, tres personas más sufrieron heridas graves y otras diez heridas leves y moderadas por la detonación del artefacto.

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La Policía israelí afirmó que se sospecha que un artefacto sin detonar fue la causa de la explosión, ocurrida en la zona del Consejo de la Alta Galilea, cerca de la localidad israelí de Neot Mordechai.

Medios israelíes informaron de que los afectados son estudiantes de secundaria acompañados de profesores, que estaban haciendo senderismo por la zona.

"Lamento profundamente la pérdida de la familia del joven fallecido en la explosión durante la excursión en la frontera norte, y deseo una recuperación rápida y completa para todos los heridos", dijo en un mensaje el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

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Un helicóptero de rescate y helicópteros del Ejército israelí se desplegaron en la zona.

La Policía israelí indicó que sus agentes, así como especialistas en desactivación de explosivos, se dirigieron al lugar para identificar el origen de la explosión.

"Las sospechas iniciales indican que la detonación fue causada por munición sin explotar", resumió la Policía en un comunicado.

Tras el incidente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que está en comunicación con los servicios de emergencia y con el ministro de Educación, Yoav Kish.

"El primer ministro pidió asegurarse de que los heridos sean evacuados lo antes posible a los hospitales y sigue celebrando evaluaciones de la situación de forma continuada", añadió en un comunicado. EFE