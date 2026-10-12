Agencias

La UE aprueba el mayor paquete de sanciones selectivas contra Rusia con casi 1.600 nombres

Guardar

Luxemburgo, 12 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron formalmente este lunes el mayor paquete de sanciones selectivas hasta ahora, que incluye a cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso.

El Consejo de la UE detalló en un comunicado que la medida responde a "la agresión continuada y cada vez más intensa de Rusia contra Ucrania, y en particular a su reciente y brutal campaña militar dirigida deliberadamente contra infraestructuras civiles y que está causando un grave sufrimiento a la población civil". EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alicia Graf (Alvin Ailey American Dance Theater) apela al poder de la danza para recordar la "humanidad compartida"

Alicia Graf (Alvin Ailey American Dance Theater) apela al poder de la danza para recordar la "humanidad compartida"

Robert E. Hall y Michael Woodford, galardonados con el Nobel de Economía

Robert E. Hall y Michael Woodford, galardonados con el Nobel de Economía

Bélgica ve una amenaza rusa "real" en Europa y avisa de que Moscú trata de dividir a la OTAN

Bélgica ve una amenaza rusa "real" en Europa y avisa de que Moscú trata de dividir a la OTAN

Taiwán condena las maniobras militares de China y alerta de que son una "amenaza para la estabilidad"

Taiwán condena las maniobras militares de China y alerta de que son una "amenaza para la estabilidad"

China refuerza los controles alimentarios tras incidentes graves en los últimos dos años

Infobae