Agencias

Irán pide diálogo en Yemen y se ofrece a Arabia Saudí para mediar e iniciar conversaciones con los hutíes

10/05/2025 May 10, 2025, Jeddah, Saudi Arabia: Iranian Foreign Minister ABBAS ARAGHCHI (L) and Saudi Arabia's Foreign Minister FAISAL BIN FARHAN AL SAUD (R) during a meeting in Jeddah. POLITICA Iranian Foreign Ministry / Zuma Press / Europa Pre
10/05/2025 May 10, 2025, Jeddah, Saudi Arabia: Iranian Foreign Minister ABBAS ARAGHCHI (L) and Saudi Arabia's Foreign Minister FAISAL BIN FARHAN AL SAUD (R) during a meeting in Jeddah. POLITICA Iranian Foreign Ministry / Zuma Press / Europa Pre
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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha incidido ante su par saudí, Faisal bin Farhan al Saud, en que "no existe solución militar" para los conflictos en Oriente Próximo, mostrándose favorable al "diálogo entre Arabia Saudí y Yemen" --en velada alusión a las autoridades hutíes, con las que Riad sí está enfrentada-- y ofreciendo la labor intermediaria de la República Islámica, a la que el Reino acusa de apoyar a las milicias hutíes de Yemen, que han reivindicado múltiples ataques contra el Reino saudí, especialmente contra el aeropuerto capitalino.

Así lo ha indicado la diplomacia iraní en una publicación en redes acerca de una llamada bilateral en la que los respectivos jefes de Exteriores han "intercambiado puntos de vista sobre los acontecimientos actuales en la región".

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"Insistir en un enfoque militar y desestimar una solución política complicará la situación actual", ha manifestado Araqchi, que ha defendido que "no existe una solución militar para las crisis de la región".

En este marco, ha comunicado a su par que Teherán "está dispuesta a brindar cualquier ayuda para facilitar el inicio de un diálogo entre Arabia Saudí y Yemen, así como para contribuir a alcanzar una solución política", pese a las reiteradas acusaciones que sitúan a los rebeldes hutíes como un grupo vinculado a la República Islámica.

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Por su parte, la cartera de Exteriores saudí, que también ha aludido en redes a la llamada en cuestión, ha sido más escueta en detalles, afirmando únicamente que Bin Farhan y Araqchi "han abordado la reciente escalada en la región y los esfuerzos que se están realizando al respecto".

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