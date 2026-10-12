Hansi Flick: "Las cosas pueden cambiar muy rápido en el fútbol si pierdes el foco"

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El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que es "un privilegio" estar viviendo este momento, con pleno de victorias en los nueve primeros partidos de la temporada, pero ha advertido de que las cosas pueden "cambiar muy rápido" si se pierde "el foco", por lo que deben estar muy concentrados para intentar ganar este martes al Galatasaray en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

"El clima que hay en el vestuario es fantástico. Mañana no será un partido fácil y debemos demostrar por qué estamos tan bien. Es un reto cada partido. Es un privilegio estar aquí en este momento, pero en el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido si perdemos el foco. Quiero que el equipo mantenga este clima de optimismo y se muestre en el campo", declaró en rueda de prensa.

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En este sentido, apeló a mantener la concentración. "Es un privilegio estar así y tener presión. Trabajamos muy duro cada día, y el camino es muy largo hasta el final de temporada. Tenemos que estar enfocados en cada partido, con la mentalidad de este inicio de temporada. Quiero que el equipo mantenga la actitud, la intensidad, con el balón o sin él. Así lo hemos mostrado los últimos nueve partidos y así lo debemos seguir demostrando", subrayó.

"Tenemos este hambre y yo la comparto con el equipo. Muchos son campeones del mundo y, cuando volvieron, les hice esta pregunta: '¿Tenéis ganas de seguir ganando?' Y dijeron que sí. No es fácil, tenemos que trabajar duro cada día. Es increíble estar en esta situación, pero es un camino muy largo", continuó.

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Sobre el partido ante el conjunto turco, Flick avisó de que deben estar "preparados para la atmósfera del estadio". "Es una de las mejores del mundo. El sonido de los aficionados en este estadio es increíble. Han mejorado muchísimo contra grandes equipos, juegan como un equipo muy grande, y tienen muy bueno jugadores, sobre todo en la delantera. Lo importante es trabajar en defensa todos juntos", indicó.

En otro orden de cosas, no desveló si el brasileño Gabriel Jesus volverá a ser titular. "Está listo, por supuesto. No sabemos si va a jugar, lo decidiremos mañana o después del entrenamiento de hoy. Estamos muy contentos con él. Es un chico excelente y fue una pequeña sorpresa, no lo conocía mucho. Su comportamiento y su carácter son fantásticos y es un jugador perfecto para nosotros", indicó.

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Por último, el preparador culé no quiso hablar de nada relacionado con el Real Madrid, al que se medirán en el Clásico de la próxima semana. "Espero que algún día aprendáis que nunca respondo preguntas relativas a otros equipos. Estamos a punto de jugar contra el Galatasaray, tengamos respeto al Galatasaray", dijo, sin opinar tampoco de la posible ausencia por sanción de Vinícius. "Puedes preguntarme esto dentro de dos semanas", finalizó.