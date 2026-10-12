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Flick convoca a 22 jugadores, sin Raphinha ni De Jong, para la visita al Galatasaray

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El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha incluido a 22 futbolistas en la lista de convocados para viajar a Estambul y medirse al Galatasaray en la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones 2026/27, un encuentro en el que los blaugranas afrontarán su primer desplazamiento europeo con las ausencias destacadas de Raphinha, Christensen, Frenkie de Jong y Roony Bardghji.

El conjunto 'culer' llega a la cita en el Estadio Ali Sami Yen con la intención de poner a prueba su racha de imbatibilidad tras un inicio de curso victorioso, en el que ha firmado ocho triunfos consecutivos en LaLiga y una victoria continental en el estreno frente al Feyenoord en el Spotify Camp Nou.

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Con el objetivo de proteger este camino impecable en la competición europea, el técnico alemán ha confeccionado una convocatoria con la que buscará sumar tres nuevos puntos, ahora lejos de casa y en un feudo que suele intimidar mucho a los rivales.

La lista de convocados es la siguiente: Joan Garcia, Szczesny y Livakovic; Cancelo, Balde, Cubarsí, Gerard Martin, Koundé, Xavi Espart y Eric Garcia; Gavi, Fermín, Pedri, Olmo, Bernal, Rodrigo y Fariñas; Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.

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