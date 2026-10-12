El rap defiende el uso de lenguas originarias en el Festival Hip Hop Indígena de México

Guardar

Ciudad de México, 12 oct (EFE).- Artistas indígenas de México encuentran en el rap una herramienta para defender sus lenguas, reivindicar su identidad y llevar sus historias a nuevos públicos, como quedó de manifiesto en la segunda edición del Festival Hip Hop Indígena, celebrado en la capital mexicana.

En el marco de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, el encuentro, celebrado en la Casa Refugio de la Memoria de Ciudad de México, reunió conciertos, venta de artesanías, exposiciones fotográficas sobre los orígenes del movimiento y un micrófono abierto donde diversos artistas improvisaron en lenguas como zapoteco, maya y mazateco.

PUBLICIDAD

Para los exponentes del género, la adopción del rap responde a un proceso de adaptación y lucha continua frente a las problemáticas de discriminación que atraviesan los pueblos originarios.

“Creo que lo interesante de la cultura hip hop es que no responde a una época, sino responde a una necesidad en el contexto en el que se origina”, señaló Mare Advertencias, rapera con 23 años de trayectoria, al destacar la importancia de celebrar este evento.

PUBLICIDAD

La rapera destacó que llevar el festival desde el Bronx, donde se celebró el año pasado, hasta la Ciudad de México y próximamente a Lima, Perú, demuestra la fuerza del rap indígena en todo el continente.

"Para mí el hip hop fue una forma en la que pude buscar mi identidad", sostuvo la intérprete en una entrevista con EFE, al recordar el refugio que encontró en esta disciplina durante su adolescencia para definir su propio camino.

PUBLICIDAD

Los músicos participantes destacaron la flexibilidad de sus lenguas maternas para comunicar la realidad de sus pueblos y romper con las barreras lingüísticas que tradicionalmente los han marginado del circuito comercial musical.

El rapero maya Pat Boy denunció en una entrevista con EFE las dinámicas de segregación que persisten en la industria musical al señalar que “siempre ha habido discriminación” y criticar que, incluso dentro del propio movimiento del rap, “siempre dividen los hip hoperos indígenas a los hip hoperos”.

PUBLICIDAD

“Cantar en nuestra lengua sobre las tradiciones de la sierra nos permite conectar con la gente más allá de las palabras”, expresó el rapero mazateco Xéti NdáJnió a EFE, al referirse a la experiencia de llevar su idioma hacia otras comunidades a través del rap.

En esa misma línea, desde el equipo organizador subrayaron la importancia de construir vías independientes de difusión para visibilizar la pluralidad cultural sin la intermediación de las grandes corporaciones discográficas.

“Es una oportunidad para generar plataformas independientes donde nuestras voces y nuestras lenguas se escuchen”, apuntó Ángeles Solís, coproductora del festival y activista de la organización The Action Lab, en declaraciones a EFE.

El encuentro se celebró en vísperas del 12 de octubre, una fecha que en México ha pasado de conmemorar el tradicional Día de la Raza a reivindicarse como el Día de la Resistencia Indígena, en una jornada de memoria crítica y lucha por los derechos de los pueblos originarios.

PUBLICIDAD

La siguiente cita del Festival Hip Hop Indígena será el 17 de octubre en Lima, Perú, donde continuará esta red de artistas que utilizan el ritmo urbano para visibilizar, difundir y preservar las lenguas originarias del continente.