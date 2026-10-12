Agencias

Burnham apoya "firmemente" la tregua energética entre Ucrania y Rusia anunciada por Trump

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Londres, 12 oct (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, ha indicado que el Reino Unido "apoya firmemente" el alto el fuego energético entre Ucrania y Rusia, con efecto inmediato, anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que permitirá restablecer el flujo de energía.

"Rusia ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania durante el fin de semana. Se trata de un ataque contra la población civil ucraniana, a la que deja sumida en el frío y la oscuridad", escribió anoche Burnham en su cuenta de X.

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El líder laborista agregó que habló sobre este asunto con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y que Ucrania está dispuesta a aceptar el alto el fuego si Rusia cesa sus ataques.

Resaltó que esta suspensión de las hostilidades contra instalaciones energéticas es la "mejor vía" para restablecer "el flujo de energía y combustible en los mercados mundiales".

Según Zelenski, Ucrania ha propuesto muchas veces en el pasado planes para la desescalada pero siempre ha recibido una respuesta negativa por parte del presidente de Rusia, Vladímir Putin. EFE

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