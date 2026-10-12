Rusia ataca un carguero con material militar que se dirigía al puerto de Odesa, en el mar Negro

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Las autoridades de Rusia han informado este lunes de que las tropas rusas han atacado un carguero con material bélico que se encontraba navegando en el mar Negro hacia el puerto ucraniano de la ciudad de Odesa, en el sur del país.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que, además del ataque contra el buque, se han registrado nuevos ataques con drones contra instalaciones de la infraestructura portuaria ucraniana, además de contra embarcaciones empleadas para "cumplir los intereses del Ejército" de Ucrania.

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"Como resultado del ataque, fue alcanzado un barco marítimo tipo granelero, en tránsito hacia el puerto de Odesa y con cargamento de uso militar", recoge el texto.

Desde mediados de julio, los ataques perpetrados por las tropas rusas contra instalaciones portuarias del sur de Ucrania y barcos implicados en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro se han incrementado significativamente en el marco de la invasión rusa, que comenzó hace ya más de cuatro años.

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El Ministerio de Defensa ha señalado, además, que a lo largo de la noche se han interceptado 151 drones ucranianos sobre espacio aéreo ruso en las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Moscú, Rostov, Smolensk, Tula y Yaroslavl, así como en Crimea y sobre el mar Negro.

Mientras, las autoridades ucranianas han dicho haber "neutralizado" 89 drones rusos a lo largo del último día en direcciones, según han apuntado las Fuerzas Armadas del país.