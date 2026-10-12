Aramco dice que está estudiando rutas alternativas y adicionales para exportar petróleo

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El Cairo, 12 oct (EFE).- El director ejecutivo de la petrolera estatal saudí Aramco, Amin Nasser, afirmó este lunes que la compañía está estudiando rutas alternativas y adicionales para la exportación de crudo, en medio de la crisis en el estrecho de Ormuz y de las amenazas de los hutíes del Yemen a la navegación en el mar Rojo.

Aramco está estudiando "rutas adicionales para la exportación de crudo y trabajando en la ampliación del almacenamiento en el extranjero", declaró Nasser durante la 25.ª edición del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo (WPC, en inglés), que se celebra esta semana en Riad, la capital de Arabia Saudí.

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En este sentido, indicó que "ningún oleoducto, instalación, tecnología o capacidad por sí solo" puede ser la única alternativa a las operaciones de Aramco, que, según explicó, cuenta con una gran flexibilidad operativa debido a su capacidad de reserva y a "diversas rutas de exportación", entre otros atributos que enumeró.

Sin embargo, la petrolera está explorando nuevos oleoductos para minimizar las perturbaciones al comercio internacional causadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra de Irán, y no depender exclusivamente del oleoducto Este-Oeste, que tuvo que cerrar recientemente tras ser objeto de varios ataques.

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Esta instalación, recordó Nasser, es fundamental para los esfuerzos de Arabia Saudí de mantener la flexibilidad de las exportaciones de su crudo, ya que cuenta con un recorrido de 1.200 kilómetros desde los yacimientos petrolíferos orientales saudíes hasta Yanbu, en la costa del mar Rojo.

El oleoducto Este-Oeste tiene una capacidad máxima de 7 millones de barriles diarios, de los que hasta 5 millones se destinan a los mercados de exportación, pero Arabia Saudí requiere más alternativas para garantizar el suministro de petróleo a largo plazo debido a la incertidumbre persistente en Oriente Medio y las amenazas en el mar Rojo.

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Por otra parte, el jefe de Aramco insistió en que "hasta que Ormuz reabra por completo y se recupere la confianza, la presión en toda la cadena energética no hará más que intensificarse", al tiempo que estimó que "podría llevar hasta dos años" reponer las reservas mundiales de crudo y, al mismo tiempo, satisfacer la demanda.

De cara al futuro, Nasser señaló que la empresa tiene como objetivo aumentar en aproximadamente un 80 % la capacidad de producción de gas comercializable para 2030, en comparación con los niveles de producción de 2021, mientras que también quiere impulsar su programa de energías renovables para obtener una mezcla energética. EFE

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