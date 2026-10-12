Agentes federales registran el domicilio de la congresista demócrata Ilhan Omar

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Agentes federales estadounidenses han registrado este lunes el domicilio de la miembro de la Cámara de Representantes Ilhan Omar, una de las figuras más destacadas de la izquierda del Partido Demócrata, en el marco de la investigación por un "delito penal federal".

Un portavoz del Departamento de Justicia y fuentes conocedoras de la investigación han confirmado el registro de la vivienda de la congresista por Minnesota, blanco habitual de las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Un comunicado del Departamento explica que agentes del Departamento de Investigaciones para la Seguridad Interior "ha ejecutado una orden de registro autorizado obtenida por el Departamento de Justicia". "Esta acción forma parte de una investigación penal federal abierta", ha indicado un portavoz del Departamento de Justicia citado por la cadena CNN.

El registro se produce cuando Omar está en plena campaña para la reelección por Minnesota en las elecciones de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre. El Departamento de Justicia prohíbe a los fiscales e investigadores elegir el momento de una investigación para influir en las elecciones.

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Además, la cartera tiene restricciones y permisos obligatorios para investigar a congresistas, protegidos a nivel constitucional en cuanto a su documentación y comunicaciones vinculadas a su labor parlamentaria.

Altos cargos de la Administración Trump han revelado anteriormente que había una investigación en marcha contra Omar. El propio 'zar de fronteras' de Trump, Tom Homan, dijo el pasado viernes que la investigación contra Omar "avanza". "Pero no puedo darle nada concreto sobre lo que está pasando", explicó.

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Homan ha confirmado a primera hora de este lunes en la cadena Fox que se ha ejecutado un registro en casa de Omar, pero no ha dado más detalles al respecto.

Omar nació en Somalia y llegó como adolescente a Estados Unidos huyendo de la guerra en el país africano. Obtuvo la nacionalidad estadounidense y en 2018 logró ser elegida para la Cámara de Representantes. Forma parte del "Escuadrón" de congresistas de la izquierda del Partido Demócrata junto a Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib.

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Trump le ha dedicado calificativos racistas, el año pasado la llamó "basura" y dijo que los somalíes deberían "volver al lugar de donde vinieron".