Zelenski dice que tregua energética es una "buena noticia" si Rusia la cumple

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Berlín, 11 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este domingo que el anuncio hecho por su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que se había alcanzado una tregua energética es una "buena noticia" pero agregó que lo importante es que Rusia cumpla con ella y aludió a los últimos ataques que ha recibido su país.

"Hoy ha habido una declaración del presidente de EEUU según la cual se ha alcanzado una tregua energética. Es una buena noticia y es importante que se haga realidad", djo Zelenski en su cuenta de X.

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"Lamentablement, durante todo el día el cielo ucraniano estuvo infestado de (drones) shaheds rusos. Hubo ataques con bombas guiadas contra nuestra infraestructura energética. Una central eléctrica en Járkov fue atacada esta noche. En total los rusos perpetraron la semana pasada más de 200 ataques contra nuestra instalaciones de producción y de distribución de energía y otros 16 contra instalaciones de gas y petróleo", agregó.

Zelenski dijo además que Ucrania ha propuesto muchas veces en el pasado planes para la desescalada y que siempre ha recibido una respuesta negativa del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Putin ha tenido sólo una respuesta: NO", escribió Zelenski.

"Ucrania quiere paz, la pregunta es si ocurre lo mismo con Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han recibido las órdenes que corresponden. Esperamos conocer detalles claros del diálogo entre EEUU y Rusia y esperamos que Putin cumpla con los que el presidente Trump ha dicho", añadió.

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Zelenski dijo además que había hablado de la tregua energética con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y otros aliados.

"Ucrania apoya la tregua y es importante que Rusia también la apoye", subrayó. EFE