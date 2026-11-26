Guardar

(Actualiza el anuncio ESPAÑA ELECCIONES)

DESTACADOS

PUBLICIDAD

ESPAÑA ELECCIONES

Madrid - En vísperas de que termine la campaña para las elecciones del domingo en España y en el último día para votar por correo y en el extranjero, los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno -Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio)- participan en un debate organizado por la Academia de la Televisión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

- Concluye la votación de los españoles residentes en el extranjero para las elecciones generales del domingo, un proceso protagonizado por la elevada afluencia a los consulados y por las urnas especiales para los afectados por la 'ley de nietos'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Los israelíes con pasaporte español que votan en el Consulado General de España en Jerusalén para las elecciones del domingo comparten una prioridad: que cambie el rumbo de las relaciones entre ambos países. Entre ellos hay judíos españoles emigrados a Israel, descendientes de sefardíes expulsados en 1492 y de chuetas mallorquines, e hijos de españoles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

IRÁN GUERRA

Ormuz (Irán) - Nastaran lo dejó todo en Teherán y se instaló en la isla de Ormuz para abrir un hotel en este relajado destino turístico en busca de una nueva vida, pero en lugar de ello se vio con una butaca en primera fila del pulso que mantienen Irán y EE.UU. por el estratégica estrecho, lo que ha detenido la vida en este lugar. Por Jaime León

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El organismo de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) presenta un análisis sobre el transporte marítimo en 2026, en el que examina las perturbaciones en este sector y su impacto en el comercio mundial, con los conflictos de Irán y Yemen aún abiertos. (Texto)

PUBLICIDAD

UE CUMBRE

Bruselas - Los líderes de la Unión Europea inician una cumbre especial de dos días centrada en las negociaciones presupuestarias para avanzar hacia un acuerdo antes de fin de año, y en la que se prevé que aborden también la renovación de la cúpula del Banco Central Europeo (BCE) y otros temas de actualidad.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

YEMEN CONFLICTO

Saná - Los combates continúan en Yemen y los hutíes mantienen la presión sobre Arabia Saudí con ataques con misiles mientras se redoblan los intentos de abrir un diálogo con la llegada al país del coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher.

PUBLICIDAD

(Texto)

- Los hospitales en la provincia yemení de Marib enfrentan una crítica escasez de insumos básicos como sangre y oxígeno para atender el alto volumen de heridos, alertó en una entrevista a EFE el cirujano hispano-cubano del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Eduardo Toro. Por Isaac J. Martín

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ECUADOR ELECCIONES

Quito - Concluye la campaña de las elecciones locales de Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa busca arrebatar al correísmo el control de las principales ciudades del país como la capital Quito y Guayaquil.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

- Los presos sin sentencia firme son los primeros en votar en las elecciones locales de Ecuador. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

CHILE DERECHOS HUMANOS | Al menos cinco exagentes de la dictadura chilena han quedado en libertad en los últimos meses antes de cumplir sus condenas, un hecho que organizaciones de derechos humanos atribuyen a la "inacción" del Gobierno del presidente José Antonio Kast en los tribunales y que -denuncian- favorece la impunidad de crímenes de lesa humanidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA | Leópolis (Ucrania) - El número de civiles que sufren amputaciones y otras heridas que cambian sus vidas y que deben someterse a largos procesos de rehabilitación sigue aumentando en Ucrania debido a la intensificación de los ataques aéreos rusos contra zonas civiles y al retraso en la entrega del exterior de sistemas de defensa antiaérea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA ECONOMÍA | La Habana - Cuba presenta su cartera de oportunidades para incentivar la inversión extranjera como parte de la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2026), en un momento en el que las autoridades han impulsado medidas liberalizadoras para hacer frente a la grave crisis económica y energética del país caribeño. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COREA DEL NORTE LUJO | Seúl - El lujoso traje de esquí con el que fue fotografiada recientemente la hija de Kim Jong-un es el último reflejo de la afición por los artículos de alta gama de la familia que gobierna Corea del Norte, uno de los países más herméticos y empobrecidos del mundo. (Texto) (Foto)

PREMIOS ROLLING STONE | Ciudad de México - Los premios Rolling Stone en Español, entre cuyos nominados figuran Julieta Venegas, Kenia Os, Rosalía, CA7RIEL y Paco Amoroso, regresan a México para reconocer a las figuras más destacadas de la música latinoamericana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

VENEZUELA PETRÓLEO | Caracas - Venezuela anunció recientemente un plan de protección ambiental en la COP31, pero ha redoblado su apuesta por la industria petrolera como una rápida palanca para la recuperación económica a contracorriente de la transición energética global y apoyado por Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Por Ricardo Barbar (Texto) (Foto)

UMBERTO ECO | Bolonia (Italia) - Como los misteriosos monjes que imaginó en 'El nombre de la rosa', Umberto Eco atesoró durante su vida una inmensa biblioteca de 43.000 volúmenes. Diez años después de su muerte, gran parte de la colección ha sido trasladada a Bolonia con el desafío de mantener el orden en el que el pensador colocaba sus libros, como un mapa para entrar en su mundo. Por Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones españolas del próximo domingo 29 en la que la oposición conservadora y de ultraderecha aspira a arrebatar el gobierno al progresista PSOE y a sus socios minoritarios, la agencia EFE termina de enviar este jueves una serie previa con la guía ESPAÑA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00h GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de pagos y de la inversión extranjera directa de Brasil en octubre. (Texto)

14:00h GMT.- La Habana.- CUBA ECONOMÍA.- El Gobierno de Cuba presenta su cartera de oportunidades de negocios para inversionistas foráneos en un contexto marcado por la crisis económica y la presión de EE.UU. a quienes inviertan en la isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h GMT.- Ciudad de Panamá.- ESPAÑA ELECCIONES.- Concluye la votación presencial de los españoles residentes permanentemente en Panamá -al igual que en el resto de países con una demarcación consular- en la Embajada de España para las elecciones generales del 29 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza la segunda colocación de títulos de deuda en el mercado doméstico programada para noviembre. (Texto)

22:00h GMT.- Ciudad de México.- PREMIOS ROLLING STONE.- Los premios Rolling Stone en Español, entre cuyos nominados figuran Julieta Venegas, Kenia Os, Rosalía, CA7RIEL y Paco Amoroso, regresan a México para reconocer a las figuras más destacadas de la música latinoamericana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana - FIDEL CASTRO - Tras diez años del fallecimiento del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), Cuba homenajea su figura con un espectáculo político-cultural en la escalinata de la Universidad de La Habana, en un momento crítico en la isla marcada con una profunda crisis económica y energética y el aumento de presiones por parte de EE.UU. para impulsar cambios económicos y políticos en el país caribeño. Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción - PARAGUAY ARGENTINA - El presidente de Argentina, Javier Milei, realiza una visita a Paraguay en la que se reunirá con el mandatario paraguayo, Pedro Alliana, y con empresarios, entre otras actividades.

Lima - SIRI HUSTVEDT - La escritora e intelectual estadounidense Siri Hustvedt ha pasado los últimos meses promocionando su último libro 'Historias de fantasmas', dedicado a la relación con su pareja, el fallecido autor Paul Auster, y sostiene que seguir hablando de "su fantasma" es una "forma de resucitarlo". Por Paula Bayarte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA GOBIERNO - El exministro colombiano Alejandro Gaviria muestra en una entrevista con EFE su preocupación por "ciertas derivas autoritarias" que percibe en el presidente Abelardo de la Espriella y ve un "intento deliberado del poder" de crear "fracturas artificiales" en la sociedad de su país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ELECCIONES.- Analistas evalúan la crisis que atraviesa la dirección del Instituto Nacional Electoral (INE) a un mes de la renuncia de la entonces presidenta, Gudalupe Taddei, acusada de presunta corrupción y de cara a las elecciones intermedias de 2027. (Texto) (Foto)

Miami - EEUU ACCIÓN DE GRACIAS - El festivo de Acción de Gracias es desolador para cuatro pequeños hermanos nicaragüenses en Atlanta (EE.UU.), con su madre que ya ha pasado por centros migratorios en cuatro estados y su padre con una fianza migratoria de 20.000 dólares, pese a que ambos carecen de antecedentes criminales. (Texto) (Foto)

Europa

07:00h GMT.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadística Destatis publica datos sobre la evolución de los salarios nominales y reales en el tercer trimestre.

09:00h GMT.- Londres.- SEX PISTOLS ANIVERSARIO.- Se cumplen 50 años de la aparición del sencillo "Anarchy in the UK", el primero de los Sex Pistols y disco considerado fundacional del movimiento 'punk' británico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h GMT.- Ginebra.- COMERCIO MARÍTIMO.- El organismo de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) presenta su análisis 2026 sobre el transporte marítimo, en el que examinará las perturbaciones en este sector y su impacto en el comercio mundial (Texto)

12:00h GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo rumano, Dan Neculăescu, con quien aborda la guerra rusa en Ucrania y los efectos en el país vecino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h GMT.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Banco Central Europeo (BCE) publica las actas de la últimas reunión de política monetaria.

13:00h GMT.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Organizaciones europeas que representan a agricultores y cooperativas del sector convocan una protesta en Bruselas contra las modificaciones de la Política Agraria Común propuestas para el próximo presupuesto europeo, coincidiendo con el inicio de una cumbre de líderes de la UE donde se discutirán el marco financiero plurianual para 2028-2034. Place de Luxembourg (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA YIHADISMO.- Comienza el juicio a Emilie König, una de las yihadistas francesas más conocidas por su actividad propagandística en las redes sociales y capturada en Siria en 2018.

Cagliari.- JUANA RIVAS.- El juicio a la expareja de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, continúa en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia) con declaraciones de testigos de la defensa y de la acusación

París.- FRANCIA CINE.- La casa Aguttes subasta el manuscrito original del filme del oeste 'Hasta que llegó su hora' (1968), del italiano Sergio Leone (1929-1989), un texto de 420 páginas estimado entre los 20.000 y 30.000 euros y dedicado al compositor y cineasta francés Alan Simon. (Texto)

Moscú.- RUSIA JUSTICIA.- La Justicia rusa estudia demanda de agencia nuclear rusa Rosatom contra empresas finlandesas Frotum y Outokumpu de reparación de daños por violación de contratos.

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- El número de civiles que sufren amputaciones y otras heridas que cambian sus vidas y que deben someterse a largos procesos de rehabilitación sigue aumentando en Ucrania debido a la intensificación de los ataques aéreos rusos contra zonas civiles y a los retrasos en el suministro de sistemas de defensa antiaérea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Islamabad.- ORIENTE MEDIO DEFENSA.- Pakistán, Arabia Saudí y Turquía se reúnen durante dos días en Islamabad para abordar su pacto de defensa trilateral que establece que cualquier ataque armado contra uno de ellos será considerado una agresión común. (Texto)

África

10:00h GMT.- Nairobi.- KENIA AUTOBÚS.- Hace décadas transportaba pasajeros por las carreteras de Kenia y hoy, sin motor ni destino al que llegar, un viejo autobús británico de dos pisos descansa en un jardín de Nairobi, donde sus asientos han dejado paso a camas para quienes buscan pasar la noche en un alojamiento fuera de lo común. Por Diego Nicolás Alonso (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR TIPOS.- El banco central de Corea del Sur se reúne para evaluar las tasas de interés de referencia a corto plazo en el país asiático.

Nueva Deli.- INDIA PROTESTAS.- El movimiento juvenil indio 'Cucarachas' y más de un centenar de organizaciones sociales marchan en Nueva Delhi para exigir la cancelación de la polémica revisión del censo electoral adelantada por el Gobierno.

Tokio.- JAPÓN GOBIERNO.- La oposición japonesa presenta una moción de censura contra el ministro de Educación, Yoshihiro Seki, apenas dos meses después de asumir el cargo, a raíz de un escándalo relacionado con la invitación a altos funcionarios del Gobierno a eventos de recaudación de fondos, en los que cobró una entrada de 90.000 yenes (560 dólares) a cada participante.

Hong Kong.- HONG KONG INCENDIO.- Hong Kong conmemora el primer aniversario del incendio del complejo residencial Wang Fuk Court, que dejó 168 fallecidos, bajo férreo despliegue policial en homenajes para “prevenir la sedición”, medida defendida por las autoridades locales pero denunciada por organizaciones como campaña de hostigamiento, censura y detenciones arbitrarias. (Texto) (Foto)Redacción EFE Internacional

(34) 913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245