Reino Unido reitera su respaldo a Zelenski pese al rechazo de Trump

Guardar

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, ha ratificado este domingo el respaldo de su país al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara su apoyo al mandatario ucraniano.

"Estamos con el presidente Zelenski", ha declarado Streeting en una entrevista en la televisión pública británica, la BBC. Además, Streeting ha pedido "una fuerte unidad occidental para apoyar a Ucrania con decisión" y ha afirmado que sienten la responsabilidad de "intentar de unir a nuestros amigos de nuevo".

PUBLICIDAD

"No nos cabe duda de que el agresor es Vladimir Putin. Es la persona que eligió comenzar esta guerra. Es la persona que podría ponerle fin mañana mismo y elije no hacerlo. Así que estamos con Ucrania. Estamos con el presidente Zelenski", ha remachado.

Mientras, el portavoz de Finanzas de la oposición, Andrew Griffith, ha calificado de "equivocación" la postura de Trump que atribuye la subida del precio del diésel a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas.

Griffith ha reconocido un que la subida del precio de la energía es un "gran tema", pero que el acuerdo entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, para la exportación de diésel ruso es "un mensaje erróneo". "Si quieres un mundo en paz, no haces ese tipo de acuerdo", ha argumentado.

PUBLICIDAD