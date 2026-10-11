Ucrania no cede ante la presión tras ataque de Trump contra Zelenski

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Rostyslav Averchuk

Jmelnitski, 11 oct (EFE).- La sugerencia del presidente de EEUU, Donald Trump, de que Ucrania reemplace al presidente Volodímir Zelenski ha encontrado poco apoyo en el país, que se enfrenta a las presiones de Washington para detener los ataques a las refinerías de petróleo rusas, pero afirma que solo los detendrá si Moscú pone fin a los suyos contra la infraestructura energética ucraniana.

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Este domingo, Trump anunció en redes sociales un “alto el fuego energético” con efecto inmediato entre Rusia y Ucrania, asegurando que ambas partes habían acordado cesar los ataques contra instalaciones energéticas.

Zelenski reaccionó con sorpresa y respondió que esperaba más detalles pero subrayó que Ucrania apoya el alto el fuego y espera la decisión de Rusia.

"Ucrania estará dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética", declaró Zelenski unas horas antes, e hizo hincapié en que cualquier desescalada debe ser mutua y estar respaldada por garantías reales. Añadió que un alto el fuego en materia energética es posible, pero que el presidente ruso, Vladímir Putin, no lo desea.

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En una entrevista con ABC News, Zelenski también dijo que está dispuesto a celebrar elecciones si Estados Unidos ayuda a conseguir un alto el fuego de 60 días que garantice la seguridad de la votación.

Ninguna fuerza política importante en Ucrania ha respaldado el llamamiento de Trump para sustituir a Zelenski, ya que la mayoría de los ucranianos siguen apoyando la celebración de elecciones solo después de que termine la guerra.

Los niveles de confianza en Zelenski se mantienen estables, en el 53 %, y según una encuesta reciente recibiría el 22,9 % de los votos en la primera vuelta de unas elecciones hipotéticas, frente al 20,2 % del excomandante en jefe Valeri Zaluzhni.

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"La última vez que alguien pidió la destitución de Zelenski, sus índices de popularidad mejoraron significativamente", señaló Volodímir Dubóvik, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Mechnikov de Odesa.

"Lo que Trump hace y dice es despreciable. Solo podemos esperar que pierda las elecciones de mitad de mandato en noviembre y que pronto sea destituido",, declaró a EFE Sergi Tolstikhin, un profesor de Jmelnitski.

"Todos queremos la paz, pero los rusos no quieren parar", dijo Olena, una madre de 34 años con un hijo de un año residente en Kiev, donde el domingo se impusieron cortes de electricidad de emergencia tras un nuevo ataque ruso, en respuesta a la afirmación de Trump del sábado de que Putin desea "fervientemente" un acuerdo.

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"Solo quieren dilatar el proceso, aterrorizar a la población civil y obligarla a aceptar sus condiciones", añadió. Nuevos ataques rusos mataron a una mujer en Járkov y dejaron a toda la ciudad de Rivne sin electricidad, mientras el número de muertos por el ataque del sábado en Zaporiyia ascendió a 23.

Kiev ataca territorio ruso

A pesar de la presión estadounidense, Ucrania no está dispuesta a hacer concesiones unilaterales mientras Rusia continúe destruyendo su red eléctrica.

"Ucrania no puede dejar de atacar la infraestructura energética rusa si quiere mantenerse en la lucha contra Rusia", declaró Dubóvik, quien describió los ataques asimétricos contra Rusia, en particular contra las refinerías de petróleo, como la «única oportunidad» de Ucrania. También recordó que Trump había elogiado previamente esos mismos ataques y el papel de Zelenski en ellos.

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"Que su postura al respecto haya cambiado repentinamente no altera la realidad sobre el terreno", añadió Dubóvik.

Según Andri Klimenko, jefe del grupo de monitoreo del Instituto de Investigación Estratégica del Mar Negro, el volumen de petróleo crudo exportado por Rusia a través del mar ha estado disminuyendo debido a los ataques ucranianos contra petroleros e infraestructuras. En septiembre, Rusia exportó casi un 20 por ciento menos de petróleo que en junio: 22,1 millones de toneladas frente a los 27,5 millones de toneladas.

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Ucrania sigue dependiendo de los suministros estadounidenses de inteligencia militar y munición antiaérea. Sin embargo, no se puede descartar que Estados Unidos estreche cada vez más sus lazos con Rusia, advirtió Dubóvik.

"Espero que los estadounidenses no les den sistemas Patriot (de defensa aérea) para proteger sus refinerías de petróleo", dijo sarcásticamente un alto funcionario ucraniano al medio The Kyiv Independent.

Las autoridades de Kiev continuaron coordinando su postura con sus socios al hablar Zelenski el domingo con Mark Rutte, Mark Carney, Alexandr Stubb y Donald Tusk.

"La mejor respuesta de los europeos a las vergonzosas acciones de Trump no debería ser la condena diplomática, sino un aumento de la asistencia militar a Ucrania", escribió Maksim Zhorin, subcomandante del Tercer Cuerpo del Ejército ucraniano, en Telegram.

"Para nosotros, y para los países europeos, esta es otra señal, pero muy clara, de que solo podemos contar con nosotros mismos", añadió. EFE