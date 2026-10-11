Trump felicita Día de Colón a italoestadounidenses que "sufrieron" la "izquierda radical"

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Washington, 11 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó este domingo un feliz Día de Colón a los estadounidenses y en especial a la comunidad de origen italiano, que según él tuvo que "sufrir" la destrucción en el país de símbolos relacionados con el navegante genovés a manos de lo que calificó como "izquierda radical".

"¡Feliz Día de Colón a todos! En particular, a nuestra gran comunidad ítalo-estadounidense, que se vio obligada a sufrir mientras la izquierda radical -demócratas, socialistas y comunistas- arrasaba nuestras ciudades y pueblos, derribando casi todas las hermosas estatuas de Cristóbal Colón", escribió Trump en su red social Truth Social.

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El Día de Colón es una festividad federal que se celebra en Estados Unidos el segundo lunes de octubre para conmemorar la llegada del marino al continente americano el 12 de octubre de 1492, en una expedición financiada por la Corona española.

Mientras que España celebra el 12 de octubre como su día nacional, al que también se conoce popularmente como Día de la Hispanidad, en Estados Unidos la festividad se ha ligado tradicionalmente a la comunidad italoestadounidense por el origen genovés de Colón.

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El anterior Gobierno del demócrata Joe Biden cambió la denominación y clasificó el segundo lunes de octubre como Día de los Pueblos Indígenas, ante las críticas en el país al legado de Colón por su papel en el inicio de la colonización y la esclavitud en las Américas.

Ese cuestionamiento, acrecentado en el marco de las protestas antirracistas vinculadas al movimiento "Black Lives Matter", motivó el derribo o destrucción de al menos cuatro estatuas del genovés en Estados Unidos en 2020, durante el primer mandato de Trump.

"Esos días de vandalismo han terminado y las estatuas están de vuelta, más magníficas que nunca. Este es un gran día para nuestra gran comunidad ítaloestadounidense y para la propia Italia; tal vez el más importante de todos. ¡Felicidades!", concluyó en su mensaje en redes sociales Trump, que tras regresar al poder en 2025 restituyó el Día de Colón.

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El pasado viernes el presidente estadounidense rindió homenaje al explorador genovés con un acto en la Casa Blanca para celebrar el Día de Colón, cuyo legado dijo haber "resucitado".

Su Gobierno instaló recientemente una fuente en honor a Colón frente a la estación de ferrocarril de Washington, donde el pasado marzo colocó también cerca de la Casa Blanca una réplica de la estatua que fue derribada por manifestantes y arrojada al puerto de Baltimore en 2020. EFE

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