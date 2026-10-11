0-0. Elche y Celta se anulan mutuamente

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Elche (Alicante), 11 oct (EFE).- Elche y Celta de Vigo empataron este domingo en el estadio Martínez Valero (0-0) en un encuentro sin ritmo y sin apenas ocasiones de gol que confirma los problemas del equipo ilicitano como local y la buena dinámica del conjunto gallego, invicto a domicilio.

El equipo local tuvo un buen arranque de partido, en el que acumuló un par de llegadas peligrosas, pero con el paso de los minutos el Celta equilibró el juego y frenó el ímpetu de su rival, aunque sin crear apenas peligro.

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El Elche tuvo una notable puesta en escena. Intenso y vertical, buscó al Celta en su propio campo y protagonizó varias llegadas con cierto peligro.

Un lanzamiento centrado de Gonzalo Villar y un disparo combado de Rubén Sánchez que golpeó en la parte superior del larguero fueron los primeros avisos del Elche ante un rival incómodo, con dificultades para salir de la presión local.

Con el paso de los minutos, el Celta pausó el ritmo del partido y logró equilibrar el juego. Jutglá, el atacante más activo del equipo vigués tanto con balón como sin él, probó suerte con un disparo cruzado que no encontró portería.

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El encuentro perdió ritmo en el tramo final de la primera parte. Lemar, uno de los referentes ofensivos del Elche, apenas tuvo protagonismo con el balón, mientras que Febas estuvo lejos de su mejor versión.

En los últimos minutos del primer acto, un centro al segundo palo estuvo a punto de ser aprovechado por Tete Morente, pero el gaditano, en una posición inmejorable, no acertó a controlar el balón y Radu acabó abortando la ocasión.

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El Celta dio un paso adelante en la segunda parte, en la que tuvo mayor protagonismo con el balón e intención ofensiva.

Anselmi intentó despertar a su equipo con la entrada del delantero centro argentino Abiel Osorio, lo que dio al Elche algo más de amenaza en el área.

Poco después, Aguado, con un disparo en semifallo, estuvo cerca de adelantar al Elche, que fue recuperando el control del juego.

Giráldez reaccionó con un triple cambio, pero no logró revertir la dinámica de un partido que se fue consumiendo lentamente, sin llegadas de peligro en las áreas.

Con el encuentro a punto de finalizar, a ambos equipos les entraron las prisas por atacar. Un malentendido en la defensa local permitió a Driouech disponer de la mejor ocasión del partido, pero su remate desde el interior del área salió cruzado.

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La respuesta del Elche, ya en el descuento, llegó con un disparo de Neto desde el interior del área que Radu despejó con reflejos para asegurar un empate que hizo justicia al pobre balance ofensivo de ambos equipos.

- Ficha técnica:

0 - Elche: Dituro; Rubén Sánchez, Chust, Morcillo, Revivo; Aguado, Gonzalo Villar (Neto, m. 71), Lemar (Buonanotte, m. 87); Tete Morente (Osorio, m. 59), Germán Varela y Fer Niño (Cepeda, m. 71).

0 - Celta de Vigo: Radu; Álvaro Núñez, Yoel Lago, Alonso; Rueda, Moriba, Febas (Burcio, m. 83), Javi Galán (Carreira, m. 70); Hugo Álvarez (Driouech, m. 70), Pablo Durán (Borja Iglesias, m. 59) y Jutglá (Williot, m. 70).

Árbitro: Javier Alberola. Mostró tarjeta amarilla a Aguado por el Elche (m. 91) y a Yoel Lago (m. 36), Rueda (m. 59) y Febas (m. 81) por el Celta.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero ante 25.470 espectadores. En los prolegómenos del partido, el delantero del Celta de Vigo Borja Iglesias recibió un obsequio por parte del Elche tras proclamarse campeón del mundo con la selección española. También recibió un reconocimiento del club Aleix Febas, exjugador del Elche, por su trayectoria en la entidad. Los jugadores del Elche saltaron al campo acompañados por mascotas para fomentar la adopción de animales.

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Pablo Verdú