Pitada, pancartas y acusaciones contra el City en Anfield

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- La decisión de la Premier League de declarar al Manchester City culpable de 114 irregularidades financieras provocó un llamativo recibimiento a la plantilla Sky Blue cuando saltó este domingo al césped de Anfield para enfrentarse al Liverpool, en la quinta jornada de la liga inglesa.

Una enorme pitada, numerosas pancartas y acusaciones de robo en el fútbol inglés recibieron al Manchester City antes del partido.

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Poblaron las gradas de Anfield banderas, camisetas, disfraces de presos y el número 115, la cantidad de infracciones durante nueve temporadas, de la 2009-2010 a la 2017-18, de las que fue acusado el club celeste, que solo fue considerado inocente de una de ellas.

"Culpables", "tramposos", fueron algunos de los calificativos que les dedicaron los aficionados del Liverpool, que también lanzaron billetes falsos al terreno de juego.

La frase "all your stars are fading away" (todas tus estrellas se están apagando) fue expuesta en una gran pancarta por los aficionados del Liverpool. "Después de todo, nos robasteis a todos", se leyó en otra.

La tensión comenzó en las afueras del estadio, cuando un gran grupo de aficionados visitantes tuvo que ser escoltado en su recorrido ante la amenaza de los fanáticos del cuadro local.

El Liverpool fue subcampeón en gran parte de las Ligas que conquistó en ese período el City.