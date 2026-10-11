(Crónica) Madrid y Baskonia se gustan y el Barça resiste al Valencia Basket

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El Real Madrid y el Kosner Baskonia sumaron la tercera victoria de la temporada en Liga Endesa este domingo, en una tercera jornada donde el Barça se impuso (89-86) con suspense al Valencia Basket.

El equipo blanco salió con ganas al Movistar Arena de la capital y se fue al descanso camino de una paliza histórica al Kids&Us Manresa (120-83). Nueve jugadores del Madrid llegaron a dobles dígitos de valoración, y el conjunto catalán fue siempre a remolque y no encontró piedad en los locales.

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Gabriele Procida y Olivier Sarr destacaron en un Madrid coral, como busca Pedro Martínez. "La fuerza de este equipo va a estar en el grupo, no va a estar en uno o dos jugadores", señaló el nuevo técnico blanco en rueda de prensa, encargado de ganar títulos para el Madrid tras el mal paso de Sergio Scariolo por este banquillo.

El líder sigue siendo Baskonia, después del triunfo en el Fernando Buesa Arena ante el Asisa Joventut (93-73). El equipo vasco se llevó uno de los clásicos del baloncesto español con una exhibición. La 'Penya', que tuvo un dulce inicio de curso ganando la Supercopa, no es capaz de ganar en Liga. El acierto acompañó a los locales y, Chris Duarte y Rodions Kurucs, con 22 de valoración, encabezaron otro paso adelante del Baskonia.

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Por su parte, el Barça tuvo que sudar para ponerse 2-1 en la tabla ante un Valencia Basket que ya vendió cara su piel en la Supercopa. Los de Aleksander Sekulic volvieron a imponerse a un equipo 'taronja' que metió el miedo en el cuerpo al Palau, pese a un 66-53 camino al último cuarto.

El conjunto local tiró su renta pero logró defenderse para hacer buena la actuación de Kevin Punter, Tyrese Martin, Josh Nebo y Joel Parra con un triple para sentenciar. El Valencia Basket, que marcha con pleno de victorias (4-0) en Euroliga, remó hasta el último minuto, en otro regreso de Nikola Mirotic a Barcelona con otra camiseta, pero no culminó un necesitado triunfo en Liga.

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Además, La Laguna Tenerife se impuso en otra plaza exigente, tras hacerlo en Málaga la semana pasada, con un 77-90 en Murcia. Marcelinho Huertas (19 puntos) y Kyle Guy (22 de valoración) lideraron a los canarios ante un UCAM que estuvo muy desacertado, con porcentajes muy bajos en todos los tiros.

Con dos victorias se colocaron también Surne Bilbao Basket y Monbus Obradoiro, que ganaron a Recoletas San Pablo Burgos (96-87) y Ilerna Lleida (91-89). El equipo vasco contó con ocho jugadores en dobles dígitos de valoración para tumbar al burgalés, mientras que Joel Soriano (22 puntos, los últimos decisivos, y 9 rebotes) fue clave en los gallegos.

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