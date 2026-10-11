Chacarra se queda sin épica y Forrest gana el Open de España

Guardar

El golfista español Eugenio Chacarra rozó la remontada para estirar la épica de estos días en el Real Club de Campo Villa de Madrid, hasta fallar en el penúltimo hoyo de un domingo que coronó al escocés Grant Forrest como nuevo campeón del Open de España.

La historia de Chacarra generó máxima expectación por las calles del campo de la capital, compitiendo desde el jueves con un dedo roto en el pie. El madrileño, comprometido con la causa del Abierto nacional y de jugar en casa, empezó la última jornada a cinco golpes del liderato de un Forrest regular. A tres arrancó Ángel Ayora.

PUBLICIDAD

El malagueño se había postulado como la mejor baza española, pero la joven promesa de 22 años tuvo su peor día de la semana este domingo, acusando la presión con una vuelta de +4, que le dejó 'Top 30' con un total de -6. Al mismo tiempo que se hundía el andaluz, Chacarra despegaba con tres 'birdies' en los primeros cuatro hoyos, y un 'eagle' en el 7 que se escuchó en todo el campo.

Entonces, el madrileño, dos veces campeón del Circuito este verano y uno de los favoritos a la Race to Dubai, aguantó la exigencia del Club de Campo, de nuevo con su peligroso 'rough' y con unos 'greens' de difícil lectura. A falta de dos hoyos, asentado en la cabeza, Chacarra falló la salida del 17, al 'bunker', y firmó un fatídico 'bogey' que le costó su opción de ganar el torneo.

PUBLICIDAD

Aunque el 18 fue 'birdie', por detrás venían Forrest y el francés Victor Perez empatados a -13 y con esa opción sobre todo en el último hoyo. Ambos salieron igual y el segundo golpe lo dejó algo más lejos Pérez. El francés falló su 'putt' y el escocés lo metió para celebrar su tercera victoria en el DP World Tour, con billete incluido para el próximo Masters de Augusta y British Open.

Del resto de la 'Armada', Sergio García firmó su tercer par del campo seguido, mejorando en la segunda vuelta. El de Borriol, campeón en 2002, probó cambiando el 'putter' y peleó para mantener alta la confianza de cara a un 2027 que ya confirmó que seguro estará en el Circuito Europeo. Dentro del 'Top 50' entraron también Alejandro del Rey, Alfredo García-Heredia, Ángel Hidalgo, Josele Ballester, David Puig, Manu Elvira, Quim Vidal y Pablo Larrazabal.

PUBLICIDAD