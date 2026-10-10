Pekín anuncia ejercicios militares conjuntos con Pakistán en la región china de Xinjiang

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Pekín, 10 oct (EFE).- Los ejércitos de tierra de China y Pakistán realizarán en la segunda quincena de octubre maniobras antiterroristas de alta montaña en la región china de Xinjiang (noroeste), las primeras de este tipo entre ambas fuerzas, informó este sábado el Ministerio de Defensa chino.

El entrenamiento, cuyas fechas exactas de inicio y fin se desconocen, se centrará en las "operaciones conjuntas antiterroristas en zonas de gran altitud", según declaró el portavoz del ministerio, Chen Xi, en un comunicado.

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Las tropas de ambos países practicarán el manejo de drones, el disparo contra "objetivos localizados" durante búsquedas en movimiento y el "tiro de precisión a larga distancia", además de llevar a cabo prácticas de mando conjunto y acciones con tropas reales, detalló Chen, que no precisó el número de efectivos ni el material militar que se empleará en dichas operaciones.

Los ejercicios, que tendrán lugar en los alrededores de la ciudad de Korla, en el centro de Xinjiang, contribuirán a que las dos partes "profundicen sus intercambios y su cooperación" y "mejoren su capacidad para hacer frente de manera conjunta a la amenaza del terrorismo", añadió el portavoz.

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Xinjiang, que limita con países como Kazajistán, Tayikistán, Afganistán y el propio Pakistán, ha estado en los últimos años en el foco de la atención internacional por la detención masiva de uigures y miembros de otras minorías étnicas, en lo que Pekín describe como una campaña contra el terrorismo y el extremismo religioso.

Human Rights Watch denunció en su informe mundial de 2025 que el Gobierno chino había cometido "crímenes de lesa humanidad" contra los uigures y otros musulmanes de Xinjiang, con prácticas como "detenciones arbitrarias, torturas, vigilancia masiva, trabajos forzados, persecución cultural y religiosa y separación familiar", acusaciones que Pekín rechaza tajantemente. EFE

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