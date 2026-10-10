Guterres pide el cese "inmediato" de las hostilidades en el norte de Etiopía

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Nairobi, 10 oct (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió el cese "inmediato" de las hostilidades en el norte de Etiopía, donde combaten rebeldes de la región de Tigré y el Ejército etíope, y alertó del riesgo de internacionalización del conflicto, informó este sábado la oficina de la ONU en Adís Abeba.

Guterres expresó su "profunda preocupación" por los combates, instó a todas las partes a "cesar las hostilidades de inmediato" y abogó por el diálogo en el marco del Acuerdo de Pretoria, que puso fin a la devastadora guerra que sacudió Tigré entre 2020 y 2022, afirmó su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado publicado por la citada oficina.

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También advirtió sobre los riesgos de "una escalada que socave aún más la estabilidad de la región" del Cuerno de África y manifiestó su inquietud por las "informaciones sobre la presencia de fuerzas eritreas en Etiopía".

Guterres recordó a todos los países de la región su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de "abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, así como de respetar el principio de no injerencia en los asuntos internos".

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Por último, el jefe de la ONU urgió a todos los Estados que tienen influencia sobre las partes a que la usen para "favorecer la desescalada" y a que se abstengan de cualquier acción que pueda "avivar el conflicto".

Eritrea rechazó este viernes las acusaciones de agresión por parte de la vecina Etiopía y culpó a Adís Abeba de lanzar "una guerra de agresión no provocada" contra Asmara, en medio de temores de que la contienda en el norte etíope se convierta en un conflicto regional.

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El pasado jueves, el ministro de Exteriores de Etiopía, Gedion Timothewos, exigió la "retirada inmediata" del territorio de Tigré de las tropas de Eritrea, país al que Adís Abeba acusa de apoyar al rebelde Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT).

Este miércoles, las Fuerzas de Paz de Tigré (FPT), milicia formada por disidentes del FPLT y aliada del Ejército etíope, denunciaron la entrada de tropas eritreas en Tigré, como también reportó el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED).

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Eritrea y Etiopía rompieron relaciones este 1 de octubre en una escalada de tensiones alentada por las ambiciones de Adís Abeba de recuperar el acceso al mar Rojo y las acusaciones contra Asmara sobre su supuesto apoyo financiero a grupos rebeldes etíopes, algo que niega el Gobierno eritreo.

Adís Abeba ha logrado rápidos avances en Tigré -región fronteriza con Eritrea- desde que, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el FPLT, que anunció una "guerra defensiva" el pasado 23 de septiembre.

La situación se complica por la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores —que incluye al FPLT— para derrocar al Gobierno etíope.

Estas acciones avivan los temores al estallido de una nueva guerra como el conflicto que enfrentó entre 2020 y 2022 al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas -según la Unión Africana- y en la que Eritrea apoyó a Adís Abeba. EFE

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