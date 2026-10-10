Kounde: "Todo el mundo está enchufado porque tenemos el mismo objetivo, ganar títulos"

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Barcelona, 10 oct (EFE).- El defensa del Barcelona Jules Kounde, que este sábado regresó a la titularidad tras varias suplencias y marcó un gol en la victoria azulgrana frente al Getafe (3-0) en LaLiga EA Sports, afirmó que en su equipo todos están "enchufados" porque comparten "el mismo objetivo, ganar títulos".

"El cuerpo técnico lo hace bien. Todo el mundo está enchufado porque tenemos el mismo objetivo, ganar títulos. Es lo que toca, a veces juegas y a veces juegas menos. Hay que seguir enchufado todas las semanas para estar listo cuando te toca", señaló el zaguero galo en declaraciones a 'DAZN'.

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Kounde, que este sábado superó a Eric Abidal como el francés con más partidos como azulgrana (193), comentó que se siente "muy bien físicamente y de la cabeza", e incidió en el buen momento del Barcelona en el plano colectivo.

"Estamos disfrutando. Hemos hecho un partido muy serio. Siempre es importante ganar de buena manera tras un parón. y hemos seguido en la línea que teníamos antes. Estamos haciendo las cosas bien, todo el mundo suma sin importar quién juegue y en qué posición", añadió.

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Kounde subrayó que "la temporada es muy larga" y, pese a haber logrado "un buen inicio", lo importante es "seguir ganando" porque "cuando bajas un pelín, cualquier equipo puede generar problemas".