El Oporto se impone al Marítimo (1-2) antes de enfrentarse al Betis

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Lisboa, 10 oct (EFE).- El Oporto se impuso este sábado al Marítimo por 1-2 en la octava jornada de la Liga Portugal con un gol cerca del final y se mantiene firme en el liderato antes de su partido del próximo miércoles contra el Betis en la Liga de Campeones.

Con el español Gabri Veiga en el banquillo de cara a la visita a Sevilla, el campeón luso salió con fuerza, pero fue el Marítimo el primero en marcar, en el minuto 16, mediante un disparo raso desde fuera del área del húngaro Gábor Szalai, que además se benefició de un momento de distracción del portero Diogo Costa.

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Los 'dragones' aumentaron aún más el ritmo en busca del tanto, aunque sus primeros intentos se vieron frustrados por el arquero español del Marítimo, el exbético Fran Vieites, que finalmente fue batido en el minuto 42 por el danés Victor Froholdt.

El guardameta español logró detener el remate de cabeza de Francisco Moura, pero Froholdt llegó al rechace y empató el partido.

Vieites volvió a ser el protagonista en la segunda parte, ya que, en cuestión de un minuto, impidió el doblete de Víctor Froholdt y el gol de Alberto Costa con una intervención a bocajarro en el segundo palo.

Pero, en el minuto 86, el Oporto logró remontar con un disparo en arco del polaco Oskar Pietuszewski.

El gol fue inicialmente anulado por fuera de juego, pero un centímetro aseguró los tres puntos a los blanquiazules, que hasta ahora solo ganaron en este campeonato.