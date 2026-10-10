Flick: "Todo el mundo está en la misma línea, escribir la historia de este club"

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Barcelona, 10 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este sábado, tras derrotar al Getafe (3-0) en el Spotify Camp Nou y mantener el pleno de victorias tras ocho jornadas, que todo el equipo está "en la misma línea, escribir la historia de este club".

"Los partido contra el Getafe nunca son fáciles, porque quizás es el mejor equipo de LaLiga en defensa. Nunca es fácil volver del parón y haber marcado en el primer minuto nos ha ayudado y nos ha dado confianza. Estoy contento con el resultado y la actuación del equipo", resumió el preparador germano.

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Flick elogió a Anthony Gordon, que marcó su primer gol con el Barça: "Lo está haciendo muy bien, también en los partidos anteriores aunque no marcó. Estamos muy contentos con él. En el parón ya marcó con Inglaterra, tenía confianza y quería seguir igual en el Barça. Su velocidad y regate nos ayuda mucho a crear ocasiones".

El técnico de Heidelberg también destacó la "profesionalidad" del defensa Jules Kounde, que regresó a la titularidad con un gol: "Compite todos los días para mejorar y está centrado. Lo importante es que el equipo, todo el mundo tiene que aceptar que a veces toca ser suplente. Esa es la fortaleza de un equipo que quiere ganar títulos importantes, tener a muchos futbolistas de alto nivel".

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Asimismo, explicó los motivos por los que Lamine Yamal jugó todo el partido: "Hoy lo quería dar todo, le he preguntado si quería el cambio y me ha dicho que no. Así es Lamine, le encanta estar en el campo. Hay que gestionar las cargas, pero lo más importante es que entre los partidos se recupera bien. Estoy muy contento con su buena actitud".

Sobre el delantero Gabriel Jesus, goleador en su primer encuentro como titular, dijo que es "diferente" al lesionado Raphinha y destacó que su "punto fuerte es saber dónde disparar cuando está delante de la portería y hoy ha demostrado su calidad".

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Y en referencia al defensa Gerard Martín, que alcanzó los 100 encuentros como azulgrana, señaló que "la confianza" es en lo que más ha mejorado desde su debut con el primer equipo.