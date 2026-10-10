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El Rey visita el espacio de ARMMO en INDUDEF 2026 y conoce su interceptor autónomo de drones

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El Rey Felipe VI visitó este viernes el espacio de ARMMO Defense Technologies en INDUDEF 2026, donde el consejero delegado de la compañía, Jaime Abrisqueta, le ha presentado los avances del interceptor autónomo de drones BANDIT-X, que la empresa describe como validado por la OTAN.

El BANDIT-X es un sistema interceptor autónomo de drones que, según ARMMO, cuenta con número de catalogación OTAN (NSN). Durante el encuentro, Abrisqueta mostró al monarca su última versión, según ha informado la propia compañía. La nueva generación, BANDIT-X V3, incorpora, según ARMMO, mejoras en velocidad, autonomía, navegación y capacidades operativas.

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Felipe VI conoció además el ARW39CAT-A, una plataforma naval autónoma tipo catamarán desarrollada por ARMMO para defensa, vigilancia y seguridad marítima.

INDUDEF 2026 se celebra en Córdoba y ha contado también con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

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