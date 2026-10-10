Belén Esteban responde a Juls y se pronuncia sobre una posible demanda de Jesulín: "Estoy muy bien asesorada"

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Belén Esteban ha vuelto a contestar a Juls Janeiro después de que la joven asegurase que la colaboradora la había llamado "fea". Ante las preguntas de la prensa, la de Paracuellos ha negado haber realizado ese comentario y ha pedido que se demuestre públicamente si existe algún vídeo que lo acredite: "¿Me lo podéis sacar alguna vez en Sálvame, donde yo he trabajado, en algún programa? Me parece fatal", ha manifestado, retando a los medios a encontrar las imágenes y pidiendo que dejen de difundirse afirmaciones que considera falsas.

También ha respondido a las declaraciones de Juls sobre los recuerdos de su infancia con ella y la relación que mantuvieron. Belén se ha mostrado sorprendida por sus palabras y ha recordado el único encuentro que, según explica, tuvieron en su casa: "¿Cómo va a tener un recuerdo bueno de su infancia si a mí el único día que yo he conocido a Julia fue cuando vino a mi casa, cuando me rompí la pierna? Fue la única vez que vino a mi casa y estuvo súper cariñosa", ha asegurado, cuestionando así la versión que se ha dado sobre su relación.

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Otro de los asuntos sobre los que se ha pronunciado ha sido sobre la posibilidad de recibir una demanda por parte de Jesulín de Ubrique, después de ser preguntada por la supuesta *carta de amor* a la que habría hecho referencia Juls. Lejos de mostrarse preocupada, Belén ha contestado con contundencia: "¿Una demanda? Pues nada, que no se preocupe, que yo también estoy muy bien asesorada". Además, ha señalado que, por el momento, no ha recibido ninguna notificación más que la cuota de autónomos.

Por último, ha valorado la entrevista que ofrecieron Beatriz Trapote y Amador Mohedano, dejando claro que no piensa juzgar su decisión de acudir a televisión: "Yo no soy nadie para decir que no vayan a los programas. Que hagan lo que quieran, sinceramente, yo quién soy, ellos sabrán", ha afirmado. También se ha referido a las amenazas que estaría recibiendo Beatriz en redes sociales tras sus desafortunados comentarios sobre el físico de La Patrona: "No me alegro de que tenga amenazas. Eso es lo primero que quede muy claro". En cuanto a la buena sintonía entre Jorge Javier Vázquez y Juls, se ha mostrado despreocupada: "Me encanta, cada uno que tenga buena sintonía con quien la quiera tener".

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