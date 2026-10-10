El argentino Juan Brunetta anota dos goles y le da triunfo a Tigres sobre el Toluca

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Monterrey (México), 9 oct (EFE).- El argentino Juan Brunetta convirtió hoy dos goles para encabezar a los Tigres UANL en su triunfo por 3-2 sobre el Toluca, que perdió el liderato del torneo Apertura del fútbol mexicano.

En la continuación de la undécima jornada del campeonato, Brunetta, dos veces, y Guillermo Martínez anotaron por los regios, en tanto el portugués Paulinho y el uruguayo Federico Viñas descontaron por Toluca.

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Los Tigres fueron mejores en la primera mitad en la que se fueron delante por 2-0 con dianas de Brunetta y del mundialista Martínez.

En el minuto 6, Brunetta puso el 1-0 con un disparo de pierna zurda, después de lo cual los dos cuadros pisaron las áreas rivales, los Tigres más cerca del gol con un remate del argentino en el minuto 31, detenido por el guardameta Luis García.

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En el 38 el uruguayo Emiliano Gómez apareció por la banda izquierda y le puso un balón a Martínez, letal en el remate de zurda para el 2-0.

Cuando mejor se veía el cuadro de casa, el Toluca descontó su desventaja. En el 43, Brian García le sirvió una pelota a Paulinho, anotador con un disparo de zurda para acercar a los Diablos.

En la segunda mitad, el mundialista Fede Viñas entró a reforzar el ataque de los 'Diablos' y en el minuto 54 empató el partido. Aceptó un balón del brasileño Helinho, giró en el área y, de pierna zurda, venció al portero Nahuel Guzmán.

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Toluca fue por más, pero fueron los Tigres los que recuperaron la ventaja, en el 60, con el segundo gol de Brunetta, quien recibió un servicio del uruguayo Fernando Gorriarán y convirtió con un golpe cruzado de zurda.

El resto del encuentro fue de lucha en mitad de la cancha, con ambos cuadros en busca de la puerta rival, aunque con pocas jugadas de gol.

Con el revés, Toluca siguió con 20 puntos, pero fue desplazado al segundo lugar por el América por mejor diferencia de goles. Tigres subió del decimoquinto al undécimo escaño, con 13 unidades.

Un par de horas antes, Puebla y León empataron 1-1

El panameño Ismael Díaz le dio ventaja al León con un disparo de zurda con pase del colombiano Díber Cambindo, pero el Puebla rescató la igualada con un golpe de derecha de Eduardo Armenta, a pase del costarricense Juan Pablo Vargas.

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Este sábado, las Águilas del América recibirán a los Rayados de Monterrey, el Atlas a las Chivas de Guadalajara, el Juárez FC a Tijuana y Querétaro al Atlante.

El domingo concluirá la jornada 11, cuando el campeón Cruz Azul visitará a los Pumas UNAM, en la repetición de la final del pasado torneo Clausura.

Antes, el Pachuca del venezolano Salomón Rondón, líder de los goleadores, recibirá al Necaxa y San Luis al Santos Laguna.