Asesinan a un periodista en un ataque armado en el estado de Oaxaca, sur de México

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Ciudad de México, 9 oct (EFE).- El periodista Hamurabi Huesca Manzano, quien también se desempeñaba como taxista, fue asesinado este viernes en un ataque armado en el municipio de Pinotepa Nacional, en la costa del estado de Oaxaca (sur de México), según informaron autoridades locales.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó del ataque en un comunicado, donde informó de tres personas fallecidas por disparos de arma de fuego.

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Según la autoridad, las primeras líneas de investigación apuntan a una "disputa entre células criminales locales", con el objetivo de asesinar a alias El Darío, un criminal identificado por generar violencia en la región.

Huesca, en su labor como taxista, habría estado esperando a un cliente cuando recibió los disparos, según la hipótesis de la Fiscalía local.

Hasta el momento, las autoridades no han descartado un posible vínculo de la actividad periodística de Huesca con el crimen, ni han informado de personas detenidas.

Por su parte, el presidente municipal de San Miguel Tlacamama, Antonio Olmedo, lamentó el asesinato de Huesca en un mensaje en redes, en el que expresó sus condolencias a los familiares de Huesca y "al gremio de la comunicación" de la región.

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San Miguel Tlacamama es un municipio vecino a Pinotepa Nacional, ambos en la región de la costa de Oaxaca.

Huesca era periodista independiente y director del portal de noticias Pinotepa Comunica, un medio digital de información local y regional con más de 50.000 seguidores.

Con este crimen, suman nueve periodistas asesinados en lo que va del año en México, uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión en el mundo.

El pasado 29 de agosto, el fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga Rosas fue asesinado en Puebla (centro). Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió que había recibido amenazas previas.

El 22 de julio, Francisco Alejandro Leyva Aguilar, director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), fue asesinado a balazos en San Pablo Etla, Oaxaca (sur). También había denunciado amenazas de muerte.

Previamente, tres comunicadores fueron asesinados en Veracruz (sur): Carlos Castro, el 8 de enero; Luis Ángel López Valdez, el 11 de junio; y Roxana Guzmán Ramírez, secuestrada el 2 de junio y hallada muerta semanas después.

También se reportaron los crímenes de Juan David Gámez, el 18 de marzo en Nuevo León (norte); Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, cuyo crimen se confirmó el 3 de julio en Guerrero (sur); y Josué Martínez Contreras, el 16 de julio en Puebla.

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RSF considera a México el país más letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos 15 años y lo ubica en el puesto 122 de 180 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026.

La organización ha documentado más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos desde el año 2000. EFE