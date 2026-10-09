Agencias

Simeone: “Messi nos enseñó a pelear y seguir insistiendo, ese es su valor más grande”

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Majadahonda (Madrid), 9 oct (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes que Lionel Messi tiene unos “números insuperables” y recordó el “buen comportamiento” de toda su carrera, pero, sobre todo, enfatizó en lo que “enseñó” a sus compatriotas: “A pelear y, cuando las cosas vienen mal, seguir insistiendo”.

“No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno (Diego Maradona o Messi). Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia”, explicó durante la rueda de prensa previa el encuentro liguero de su equipo contra el Alavés, en la que fue preguntado por ambos astros de la Albiceleste.

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Y profundizó en Messi: “Por números es insuperable. El crecimiento que ha tenido como persona y como deportista ha roto todas las líneas posibles, porque lo ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto y desde el buen comportamiento y eso es difícil de sostener 20 o 25 años, no sé cuántos ya tendrá jugando”.

“Agradecerle como argentino todo lo que nos dio, que nos dio muchísimas alegrías, pero sobre todo lo que nos enseñó, porque nos enseñó a pelear y, cuando las cosas vienen mal, a seguir insistiendo. Y ese es el valor más grande que tiene Messi para los argentinos, al menos para mí”, remarcó su compatriota, tras el entrenamiento matutino del Atlético de Madrid.

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Messi disputó su último encuentro como internacional argentino el 6 de octubre, cuando la Albiceleste se impuso por 3-0 a Benín en un amistoso jugado en Buenos Aires.

Con la selección absoluta, con la que este año quedó finalista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, 'La Pulga' se proclamó campeón del mundo en Catar 2022, además de ganar dos títulos de Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022.

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